Conoce a Carlos López Estrada, el hijo de Carla Estrada nominado al Oscar

Carlos López Estrada podría hacer historia en la entrega 94ª de los Premio Oscar 2022, la película "Raya y el último dragón" está nominada en la categoría de "Mejor Película Animada".

La nominación de Carlos López Estrada ha causado sensación en el séptimo arte. Las expectativas de que el mexicano se lleve la codiciada estatuilla dorada del Premio Oscar son altas.

"Raya y el último dragón" compite en la categoría de "Mejor Película Animada" con "Encanto", "Flee", "Luca" y "The mitchells vs. the machines".

¿QUIÉN ES CARLOS LÓPEZ ESTRADA?

Carlos López Estrada tiene 32 años, nació en la Ciudad de México. Es hijo de la reconocida productora de telenovelas y programas de televisión, Carla Estrada.

Carlos López Estrada ha destacado por su talento como cineasta, director de videos musicales, director comercial, director de teatro y también como actor en las telenovelas "Las dos caras de Ana" y "Pasión".

Carlos López Estrada se mudó a los 16 años s Estados Unidos, estudió en la Universidad de Champman en Los Ángeles.

Carlos López Estrada debutó en cine con el cortometraje "I´dentity Theft". En 2017, dirigió su primer largometraje "Blindspotting".

Actualmente, Carlos López Estrada se encuentra trabajando en el remake de "Robin Hood" de la compañía Disney.

Carlos López Estrada dirigirá una película de animación original en Disney, que se estrenará en 2023.

Carlos López Estrada dirigió el videoclip "Me voy" Jesse & Joy, con la cual el mexicano ganó un Grammy Latino en 2012 en la categoría de "Mejor Video Musical de Forma Corta".

En 2018, Carlos López Estrada dirigió el videoclip "When the Party´s Over" de la cantante estadounidense Billie Eilish.

En 20021, Carlos López Estrada también dirigió el videoclip "Electric" de Katy Perry, la cantante realizó una colaboración con la franquicia Pokémon en su 25 aniversario.

Carla Estrada no pudo ocultar su emoción y a través de su cuenta de Instagram, la productora demostró su admiración y el enorme orgullo que se siente por su hijo Carlos López Estrada.

Hoy es un día especial, diferente con muchas emociones encontradas y un gran orgullo de saberte hijo mio NOMINADO AL OSCAR con tu película RAYA. gracias por estas lagrimas de felicidad que provocas en mi!!! Te amo y te admiro.

