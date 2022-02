Congreso de EU invita a Britney Spears a hablar de su "inspiradora lucha"

Tu camino hacia la justicia inspirará y empodera a muchos otros que han sido injustamente silenciados por procesos de tutela (...), queremos invitarte personalmente a ti y a tu abogado a mantener un encuentro en el Congreso en el momento que todos decidamos, para que describas en tus propias palabras cómo has logrado obtener justicia. No hay duda de que tu historia empodera a muchísimas otras personas más allá de los millones a los que ya has inspirado tú y tu arte.