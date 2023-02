Conductores de "Ventaneando" no aprenden la lección y vuelven a atacar a Yuridia, a pesar de la recomendación que les hizo la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de combatir todo tipo de violencia contra las mujeres.

Daniel Bisogno se burló nuevamente de la cantante y el resto de los conductores le siguieron el juego, pues amenazó con terminar con su vida si alguien se atrevía a decirle que estaba gordo.

"A mí si me dicen gordo, me mato, yo se los digo, yo traigo ahí mi punzocortante... Me voy a levantar un acta contra mí mismo por decirme gordo, punto final".

¿OBLIGADA O ARREPENTIDA? PATI CHAPOY OFRECE DISCULPAS A YURIDIA POR SUS COMENTARIOS

CONDUCTORES DE "VENTANEANDO" NO APRENDEN LA LECCIÓN Y VUELVEN A ATACAR A YURIDIA

De esta manera, Daniel se burló de Yuridia cuando confesó que debido al acoso que había recibido, incentivado y propiciado el equipo de "Ventaneando", pensó en terminar con su vida. Lo dicho por Bisogno causó gracia entre Pedro Sola, Jimena "La Choco" y Pati Chapoy, quien remató diciendo: "Lo bueno es que no estás embarazado".

Estos comentarios no fueron bien recibidos por el público, que sigue pidiendo la cancelación del programa "Ventaneando", pues no es la primera vez que se burlan de Yuridia y seguramente no será la última.

Yuridia no se ha pronunciado al respecto sobre este nuevo ataque de los conductores del programa de espectáculos, pero la Conavim ya les había recomendado que combatieran todo tipo de violencia contra las mujeres a través de contenidos que dignifiquen la imagen de las mujeres atendiendo a la diversidad e interculturalidad del país.

"Al hacer estos comentarios en un espacio de difusión masivo, incurrió en actos discriminatorios que se puede tipificar dentro de la violencia digital y mediática en las disposiciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Título II, Capítulo IV TER, artículo 20 Quniquies), detonando en el pasado y ahora, en acciones dolosas que provocan burlas por el aspecto físico de una persona", señaló a través de un comunicado la Conavim.

(Lérida Cabello)