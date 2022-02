Conductores de "Hoy" pelean por un palco en el Azteca para ver a Bad Bunny

La fiebre por Bad Bunny llega al programa "Hoy", los conductores buscan un palco en el Estadio Azteca para ver el concierto del trapero puertorriqueño en la Ciudad de México.

Andrea Legarreta, Arath de la Torre, Paul Stanley, Raúl Araiza y Galilea Montijo hablaron del furor que ha causado la próxima visita de Bad Bunny en México, luego de ver algunos videos de fans a las afueras de la Arena Monterrey frustrados por no poder comprar un boleto para el concierto, los conductores comentaron que sus hijos también forman parte de los jóvenes decepcionados por no poder ver el show de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante.

Estamos viendo... no conocemos a alguien que tenga palco. Todos quieren ir, externó Andrea Legarreta.

Raúl Araiza y Arath de la Torre contaron que sus hijas les piden desesperadamente que les ayuden a conseguir boletos para ver a Bad Bunny, por lo que Andrea Legarreta propone que entre todos renten un palco para que sus hijos pueden disfrutar del concierto el 9 de diciembre.



Ha sido una locura, ahí está mi hija que es la primera que dice ´papá por favor´, comentó Raúl Araiza. También mi hija, agregó Arath de la Torre. Lo he escuchado, pero no entiendo, añadió Araiza. Ya estamos viejos, amigo... está cañón ese wey, comentó Arath. Benito para ti, por favor, dijo Paul Stanley. Mis hijas tampoco alcanzaron, comunicó Legarreta.



GALILEA MONTIJO DEFIENDE A FANS DE BAD BUNNY

Durante el matutino de Televisa se compartió un video de un fan que saltó la barda de la Estadios BBVA en Monterrey para poder comprar boletos para ver a Bad Bunny, pero fue embestido por un guardia de seguridad, acción que desaprobó Galilea Montijo.

Perdóname muchacho que yo sé que estás haciendo lo de seguridad, no avientes así al muchacho, los fans, están haciendo el intento por ver a su artista favorito. No sé qué te haya dicho, pero no seas gacho, sentenció Montijo.

Finalmente, los conductores lamentaron que los boletos para los cuatro conciertos de Bad Bunny en México se agotaran por culpa de los revendedores.



(Aline Núñez)