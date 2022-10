El pasado jueves 13 de octubre cuando se informó que Ringo Starr dio positivo a COVID-19, tras esa noticia el músico no se ha podido recuperar de su contagio.

Para el ´Ringo Starr and His All Starr Band´, seguidores tenían la esperanza de que los conciertos que ofrecería en México se reagendaran, pero no será así.

Con el contagio de Ringo las presentaciones pactadas para el miércoles 19 y jueves de 20 octubre han quedado canceladas.

Ocesa ya emitió un comunicado para informar sobre el reembolso de los boletos.

"El viernes por la tarde, el exbaterista de The Beatles anunció a través de sus redes sociales que dio positivo a COVID-19, por lo que el resto de las fechas que tenía programadas tanto en los Estados Unidos como en México, lamentablemente no podrán llevarse a cabo", informaron.

Cabe recordar que ya antes había pospuesto conciertos en México precisamente debido a las restricciones de la pandemia.

¿Qué pasará con el reembolso?

A partir del próximo martes 18 de octubre, debes acudir al punto de venta donde compraste tus entradas.

En caso de tener alguna duda con el proceso o surja algún inconveniente, puedes escribir a contactanos@ticketmaster.com.mx

aemz