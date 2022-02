Con protestas, mensajes y oraciones; famosos condenan la guerra Rusia-Ucrania

La noche del miércoles llegó con la noticia de una guerra que ya nos había advertido con anterioridad Vladímir Putin; la operación militar de Rusia contra Ucrania, los bombardeos a la capital Kiev y otras ciudades, mantienen al mundo en vilo. Seguimos viviendo una tragedia mundial con la pandemia y ahora en redes sociales se coloca como trending topic el hashtag #TerceraGuerraMundial.

Ante el desolador panorama, los famosos han condenado la guerra. Algunos protestaron, otros elevaron oraciones y muchos más siguen alzando la voz por las decenas de civiles muertos y los soldados ucranianos caídos.

Además de las celebridades, usuarios de todas las partes del planeta condenan la guerra iniciada por Putin bajo los hashtags #StopWar y #TerceraGuerraMundial.

FAMOSOS PIDEN UN ALTO A LA GUERRA:

STEPHEN KING

El escritor estadounidense dio su punto de vista a través de su cuenta de Twitter: "Lo que la mayoría de nosotros aprendimos cuando éramos niños en el patio de recreo: no te quedas quieto mientras un niño grande golpea a un niño pequeño. Es posible que recibas un golpe o dos para que el niño grande se detenga, pero eso es lo correcto".

ANA OBREGÓN

La actriz y presentadora Ana Obregón ha mostrado su repudio a la guerra con un duro texto contra Putin. "Condeno enérgicamente cualquier tipo de guerra. Pero que en pleno siglo XXI Rusia ataque a Ucrania es inadmisible. ¿Qué esta pasando con los seres humanos? ¿Alguien me lo puede explicar? Hoy mi corazón está con el sufrimiento del pueblo ucraniano. Cuantas muertes inocentes víctimas de un loco. Putin, eres un asesino", escribió en su perfil de Instagram.

JAVIER BARDEM

El actor español formó parte de una manifestación en las puertas de la embajada rusa en Madrid y ante la prensa dejó en claró su postura en contra de la operación.

Putin es una persona que a mi juicio tiene un pensamiento muy ultranacionalista, muy imperialista, y zarista de una Rusia que se cree con derecho a invadir cualquier país vecino, afirmó el actor, antes de agregar: No sé hasta qué punto puede ser llevado al sentido común desde la diplomacia.

Javier Bardem, cuya faceta activista es conocida, quiso mostrar su apoyo al pueblo ucraniano y expresar su preocupación por el estado de los civiles porque "las víctimas son las de siempre: mujeres, niños, ancianos....".

MARJORIE DE SOUSA

La actriz y presentadora venezolana no dio crédito a lo que estaba viendo: "Después de todo lo que pasamos con la pandemia, tener que ver estas imágenes creo que nos mueve a todos. #paralosataques #noqueremosguerra DIOS TEN PIEDAD DE ESAS PERSONAS QUE HOY NO SABEN QUE PASARÁ CON SUS VIDAS. Quiero pedir por medio de mis redes una cadena de oración por Ucrania".

THE WEEKND

A través de su cuenta de Twitter, el canadiense se pronunció por el problema entre Rusia y Ucrania, indicó que sus conciertos fueron pospuestos hasta nuevo aviso.

The Weeknd externó su preocupación por los habitantes de ambas naciones, destacó que reza por ello y porque el conflicto termine.

Desafortunadamente, ahora estoy viendo lo que está sucediendo con el conflicto y me detendré en el anuncio de mañana. Rezo por la seguridad de todos, mencionó el cantante.

CARDI B

La rapera dijo que no "está realmente" ni del lado de la OTAN ni de Rusia en la crisis de Ucrania, después de hacer comentarios de que la guerra "debería ser lo último" por lo que los líderes mundiales deberían preocuparse en medio de este conflicto.

Ojalá estos líderes mundiales dejaran de tropezar con el poder y realmente pensaran en quiénes se están viendo realmente afectados (los ciudadanos) además de que el mundo entero está en crisis. La guerra, las sanciones, las invasiones deberían ser lo último de lo que deberían preocuparse estos líderes, tuiteó.

CHENOA

Por su parte, la cantante española pidió un alto a la guerra con esta imagen:

ANDREA LEGARRETA

La conductora del programa "Hoy", se posicionó en contra del conflicto bélico, aseguró que no se ha aprendido nada sobre otras guerras y lamentó que estos enfrentamientos solo dejen muertes de inocentes.

"La guerra es un lugar donde personas que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por la decisión de otros que sí se conocen y se odian, pero no se matan." #ErichHartman", citó Legarreta.

CHER

En un tuit repleto de emojis, la actriz y cantante Cher escribió: "¿Por qué Ucrania es importante? El déspota de Putin, el héroe de Trump y, si tiene la oportunidad, Putin devorará países soberanos, hasta que resucite a la URSS. Esto dejará a Europa, pequeña y desprotegida."

THALÍA

La cantante mexicana elevó oraciones por la paz para el pueblo de Ucrania.

Un mundo colapsado por la ansiedad y la incertidumbre de una pandemia y ahora, con el terror de la guerra. Nuestras oraciones de paz para el pueblo Ucraniano que está sufriendo tremendamente por estas decisiones de poder.

MARK RUFFALO

El actor evitó apoyar una postura u otra, sino que expresó su preocupación por las personas inocentes que terminan atrapadas en medio de un conflicto armado.