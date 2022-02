Comunidad LGBT critica a Faisy por chiste transfóbico en "Me caigo de risa"

Uno de los programas con más audiencia de canal 5 sin duda es "Me Caigo de Risa" que en pocos días esta por regresar con una nueva temporada, pero en esta ocasión lo hace en medio de la polémica, pues la comunicada LGBT+ acusó a Faisy de burlarse y discriminar a las personas trans.

¿Qué sucedió?

Todo sucedió durante su estreno de la nueva temporada de "Me caigo de risa" cuando surgió esta polémica en la sección llamada "Ni sí, ni no".

Durante la intervención de Faisy cuestionó a Mariana Echeverría, asegurando que si era hombre. "Que Mariana Echeverría en realidad es hombre... Me enteré por ahí que tiene lo que tiene un hombre, que no tiene lo que tiene una mujer", dijo Faisy en el programa.

Tras el comentario de Faisy la youtuber trans Ophelia Pastrana fue una de las primeras en posicionarse en su contra: "Me dicen de producción*** checa audífono *** Que solo existe UN chiste de la gente trans. Sí si, el mismo que usaban en 1986", escribió la activista en Twitter.

"Ya a esta altura ni pa´ qué quejarse de la transfobia o la violencia o que se están burlando desde su privilegio de una población altamente vulnerada, sino de que... jijo. Está bien de kínder el nivel de la comedia caray, pero bueno. Acá me hago a un lado y me mantengo al tanto a que hagan su episodio de seguimiento pidiendo perdón, ese que hacen con alguna persona trans invitada que muy pacientemente les dice ´porfa no usen su plataforma para fomentar la violencia´. Acá me siento. Relax", agregó Ophelia Pastrana. Asimismo, más personas trans se sumaron a las críticas contra la emisión de Televisa.

