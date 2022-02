Comparan a Belinda con "El estafador de Tinder"; este es su modus operandi

En pleno mes del amor la pareja favorita de la farándula mexicana terminoó su romance, Christian Nodal se separó de Belinda y aunque se limitó a dar detalles al respecto se rumora que "los nodeli" terminaron por problemas económicos, por lo que la cantante de "Luz Sin Gravedad" está siendo comparada con "El Estafador de TInder".

El presunto motivo por el que Belinda y Christian Nodal terminaron fue porque la cantante le pidió al intérprete de regional mexicano un préstamo de cuatro millones de dólares para saldar una deuda con el SAT, aunque al principio accedió a ayudar a su novia con sus deudas.

ASÍ REACCIONÓ LA MAMÁ DE CHRISTIAN NODAL A LA RUPTURA DE SU HIJO CON BELINDA

La noticia sobre la separación de Belinda y Christian Nodal no tardó en causar revuelo en redes sociales no solo porque la pareja más famosa de México terminó su romance, sino por los motivos de su rompimiento.

Se dice que Belinda tiene problemas económicos con el SAT, por lo que le pidió prestado cuatro millones de dólares a su novio Christian Nodal, el problema fue que el cantante se enteró que la deuda de su prometida era de solo 500 mil dólares, el resto del dinero lo utilizaría para terminar de pagar una casa que su ex novio Lupillo Rivera le regaló, lo que provocó molestia a Nodal.

En redes sociales compararon a Belinda con "El Estafador de Tinder", un hombre que engañó a varias mujeres en la app de citas y les hacía creer que era un magnate de los negocios para después pedirles exorbitantes prestamos de dinero a sus parejas haciéndoles creer que tiene problemas para acceder a su fortuna, una vez con el dinero desaparecía de sus vidas. Internautas aseguran que Belinda tiene un modus operandi similar pues convence a sus parejas de darle lujosos regalos para después terminar la relación.

Belinda debe ser una especie de Estafador de Tinder, pero de famosos; Belinda vio que el estafador de Tinder estaba en el top 10 en el país y le quiso quitar el puesto copiándole; ¿Entonces Belinda es la versión femenina del Estafador de Tinder?, son algunos comentarios que se hicieron en Twitter.







EL MODUS OPERANDI DE BELINDA

Durante el programa matutino "Sale el Sol" los conductores hablaron de la separación de los "nodeli" y señalaron que Belinda acostumbra "estafar" a sus parejas con regalos costosos o prestamos millonarios.

Todo comenzó, cuando los conductores recordaron los memes y comentarios que aparecieron en redes sociales, después de la confinación, donde comparaban a la famosa con Simon Leviev, por lo que Ana María Alvarado comentó:

EL SENTIDO MENSAJE DE BELINDA TRAS EL ANUNCIO DE CHRISTIAN NODAL

Gus no me dejará mentir, fuimos a una cena en donde dos hombres que estuvieron con Belinda, dos empresarios, nos hablan del mismo 'modus operandi', por eso es que yo creo que ella actúa de la misma manera con todas sus parejas, comentó.

Y agregó: "Ella nunca confirma si anda con ellos o no, solamente lo ha hecho en tres ocasiones, con Criss Angel, con Giovanni Dos Santos y ahora con Christian Nodal, con los demás ella dice que es soltera porque así lo maneja mejor, para no dar declaraciones a la prensa y sabe muy bien cómo esquivar".





Agregan que los empresarios les mostraron documentación: "La comparan con el Estafador de Tinder", comenta Alvarado, mientras Joana Vega-Biestro menciona que ella no sabe si creer en lo que dicen sus exparejas pues no vio papeles, por lo que Anita le responde: "Yo sí vi papeles, de las transferencias bancarias, de todo eso, yo lo vi".

Una de las personas con las que cenamos decía que de repente ella les decía: 'Es que no puede ser, mi tarjeta no pasa, no pasa', (ellos le decían) 'mi amor pero estamos en Europa', (y ella comentaba) '¿Mi amor tu crees que de tu oficina pudieran poner un millón de pesos y llegando a México te los pago?', y ellos sólo hablaban y transferían, comentó Gustavo Adolfo Infante.



Anita por su parte, agrega: "¿Te acuerdas del pavorreal de swarovski (que le regalaron) y entonces le decían, pero hay uno más chiquito y ella decía, no, no el más grande y se lo compraron, es lo mismo del Estafador de Tinder".

La conductora Joanna Vega-Biestro comentó que Belinda no tiene la culpa de que sus parejas decidan consentirla con costosos regalos o prestamos de dinero.

''LOS ANILLOS NO SE REGRESAN'', EL CONSEJO DE GALILEA MONTIJO PARA BELINDA

CRISS ANGEL ADVIRTIÓ A NODAL SOBRE ESTAFAS DE BELINDA

En 2017, luego de mantener una relación con Belinda, el ilusionista Criss Angel escribió en sus redes sociales: "No escuches a tu corazón, escucha tu voz interior. Debí haberla escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe estar. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño". Mensaje que afirman fue dedicado a Belinda, pues el estadounidense financió un video musical de la cantante.

(Aline Núñez)