En redes sociales filtraron un video en el que se ve a Shakira y a su ex suegra Montserrat Bernabéu discutiendo, y aunque Piqué estaba presente no hizo nada por evitarlo.

De hecho, luego de la separación de Shakira y Piqué salió a relucir la suegra, pues la menciona en su reciente tema "BZRP Music Session #53" "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda..." Y en el balcón de su casa puso un maniquí de bruja con sombrero puntiagudo mirando hacia su casa.

Y ahora mandó construir un muro, pues no tiene buena relación con los padres de Piqué, así que decidió "poner tierra de por medio", así lo dio a conocer la agencia de noticias Europa Press que señaló que Shakira mandó construir un "muro alto" para separar ambas residencias conectadas por zonas comunes.

"Maquinaria fue captada ayer en la casa de Shakira para levanta un muro alto que impida un ´encuentro´ por casualidad con Joan Piqué y Montserrat Bernabeu, sus ex suegros que ahora comparten en la piscina de su casa con la nueva pareja de su hijo".

VIDEO: ASÍ MALTRATABA SU SUEGRA A SHAKIRA

En las imágenes que difundieron internautas en Twitter se ve cuando la entonces suegra de Shakira le agarra de manera brusca el rostro y le pide que se calle con el dedo índice cruzado sobre sus labios, hecho que ocurrió frente a Piqué, quien solo observó cómo su madre maltrataba a su pareja, sin decirle nada.

Al parecer la discusión empezó porque Shakira se puso un vestido sin sostén, obligándola a ponerse una chamarra encima para que no se le viera nada.

Algunos de los comentarios que generó el video en el que la suegra maltrata a Shakira fueron:

"Cuánto has aguantad por amor", "Qué tarde saliste de ahí", "No puedo creer todo lo que soportó", "Y el padre de sus hijos callado, mirando cómo la maltrata", "Piqué no la defendió".

