La directora de la Fiscalía de Investigaciones Especiales de Coahuila, Martha Rivera, confirmó que el cantante Pablo Montero acudió al llamado de las autoridades tras la denuncia que interpuso en su contra la reportera Italia Herrera por agresión.

"Deseo comentar que atento a la responsabilidad que me rige, decidí acudir de manera voluntaria, presentándome como cualquier ciudadano responsable ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila, con el deber de cumplir y atender a la denuncia interpuesta por una periodista, misma que había sido presentada en contra de mi persona", se lee en el comunicado.

Por último, el cantante comunicó que su voluntad es someterse a un acuerdo reparatorio a favor de la denunciante:

"Deseo aclarar, pero sobre todo asegurar que cumpliré cabalmente en dicho acuerdo, puedo asegurar que como ciudadano y sobre todo como caballero responsable, cumpliré con todos y cada uno de los puntos convenidos".

¿Qué pasó con el cantante?

El suceso ocurrió previo a la presentación del cantante en la Feria de Saltillo, cuando el artista fue cuestionado por la periodista si iba a ingresar a un centro de rehabilitación para tratar sus problemas con el alcohol.

Montero se molestó y le dijo a la periodista que no hiciera preguntas que no venían al caso y cuando ella estaba a punto de abandonar del lugar le pidió a su equipo de trabajo que no la dejaran ir.

