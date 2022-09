Alejandra Guzmán se cayó en el escenario el pasado martes 27 de septiembre cuando estaba interpretando la canción "Mala hierba", perdiendo el equilibrio, por lo que se fue para atrás y quedó tendida en el piso.

El accidente ocurrió durante su actuación en la gala de la Herencia Hispana de Estados Unidos, que se llevó a cabo en el Centro Kennedy de Washington, por lo que tuvo que ser llevada a un hospital en ambulancia.

Luego se reveló que "se le zafó la cadera" luego de caer en el escenario, pues no hay que olvidar que tiene una prótesis de titanio debido a las operaciones que le han tenido que realizar para retirarle los polímeros que le fueron introducidos en el cuerpo.

¿CÓMO REACCIONÓ FRIDA SOFÍA A LA CAÍDA QUE TUVO SU MAMÁ?

Gustavo Adolfo Infante habló con Frida Sofía, quien reveló que desconocía que su mamá estuviera en el hospital.

"¿Qué te puedo decir? Ella (Alejandra Guzmán) ni me habló cuando se murió mi hermana. Para mí ya no existe", decía el mensaje que Frida le mandó a Infante, pues aún no logra resolver los problemas con su mamá, debido a que perdió contacto con su familia, y las cosas se complicaron cuando reveló que su abuelo Enrique Guzmán la había tocado cuando era niña.

A pesar de su respuesta, Frida Sofía le deseo "que se recupere pronto" de su accidente.

¿CUÁNDO SE PELEARON FRIDA SOFÍA Y ALEJANDRA GUZMÁN?

Fue en marzo de 2019 que Frida Sofía y Alejandra Guzmán se distanciaron luego de que Frida lanzara fuertes declaraciones en contra de su prima Michelle Salas y su tía Sylvia Pasquel, en ese entonces la hija de la cantante aseguró que no mantenía relación con su familia en México, además de que tenía problemas con su mamá desde 2018.

Pasaron los días y Frida lanzó un comunicado en sus historias de Instagram donde decía que no hablaría más del tema de su familia. A la par salieron rumores de que Alejandra y Frida se habían peleado por el bailarín Christian Estrada, lo que fue desmentido después.

Después ambas lanzaron indirectas a través de sus redes sociales y aseguraban que no cerraban las puertas a una reconciliación, pero sigue pasando el tiempo y cada vez parece más lejano esto.

(Lérida Cabello)