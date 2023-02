Luis Chía y Marga Martí, papás de Clara Chía, nueva pareja de Piqué, reaccionaron al tema de Shakira y Bizarrap "Music Sessions 53", asegurando que su hija se "encuentra bien", a pesar de que medios españoles aseguran que está "destrozada" y hasta terapia ha tenido que tomar por la presión mediática.

Y es que la vida de Clara cambió radicalmente, a raíz de su relación con Piqué, pues ahora siempre está siempre rodeada de fotógrafos, y ha sido presa de los comentarios negativos de la gente, pues es señalada como la culpable de la separación entre Shakira y el exfutbolista, lo que la ha llevado a sufrir un ataque de ansiedad, por lo que se ha refugiado con sus papás, así lo revelaron las periodistas Lorena Vásquez y Laura Fa.

ASÍ SE REFIEREN LOS PAPÁS DE CLARA CHÍA A SHAKIRA

Luis Chía y Marga Martí, papás de Clara Chía apoyan la relación que su hija tiene con Piqué, a pesar de la diferencia de edades, pues ella tiene 23 y él 35 años, así lo dio a conocer Silvia Taulés, especialista en espectáculo.

Y agregó que a los papás de Clara les tiene sin cuidado lo que Shakira dice de su hija en su nueva canción. "Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú".

Lo que si los tiene molestos son los ataques a su hija, por lo que se refieren despectivamente a la colombiana y se refieren a ella como "la ex".

"No esperaba que la ex hiciera lo que ha hecho, pero así quien se retrata es ella misma. Clara no ha dicho nunca nada ni lo va a decir porque es una señora y se sabe respetar, también sabe respetar a los demás", reveló Silvia Taulés.

(Lérida Cabello)