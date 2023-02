La amistad de María Antonieta de las Nieves y Roberto Gómez Bolaños fue sincera y cercana durante el rodaje de "El Chavo del 8". Pero de cara a la finalización del proyecto, la relación se hizo pedazos.

¿La razón? Todo empezó por las diferencias en cuanto al futuro de "La Chilindrina". Según contó la actriz de 71 años a Univision en 2013.

La famosa relata que Chespirito les dijo que "el día que acabara ´El Chavo´ cada quien hacía lo que quisiera de su personaje".

El comienzo de la pelea

La comediante agregó: "Así quise hacerlo, le dije que iba a seguir, me dijo que sí, pero después se arrepintió y me dijo que no". La tensión derivó en una demanda de parte de Chespirito en 2001 por uso indebido del personaje de "La Chilindrina".

Roberto Gómez Bolaños al término de "El Chavo del 8", tenía pensado grabar un proyecto con el personaje de la nacida en Santiago Ixcuintla. Los episodios se grabaron pero nunca salieron al aire: Gómez Bolaños frenaba su salida.

"Chespirito quiso terminar con ´El Chavo´. Teníamos varios sketches en el programa y el estelar era ese. Una semana no se hizo y nadie dijo nada. A la semana siguiente tampoco hubo y cuando le pregunté me dijo que ya nunca más iba a salir", dio a conocer la también cantante.

En ese momento Bolaños respondió que como él tenía los derechos del personaje, no tenía obligación de mencionar sus planes.

Fue así como la actriz decidió realizar un piloto para tener su propio programa y como vio que su proyecto no avanzó, acudió al dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien le ofreció hacer una película.

La batalla legal

Roberto Gómez Bolaños quién demandó a María Antonieta de las Nieves en el 2001, él alegaba que La Chilindrina le pertenecía.

"Chespirito me demandó y hubo un pleito de 11 años ante los juzgados para ver si era mío o era de él", dijo.

La batalla legal le trajo problemas a María Antonieta para ofrecer el show de La Chilindrina en diversas naciones de centro y sudamérica, pero ella no dio marcha atrás, como tampoco lo hizo Chespirito, quien bloqueó cualquier tipo de comunicación con ella.

Tras varios años el juzgado se decidió que el personaje de La Chilindrina le pertenecía a María Antonieta de las Nieves, por lo que se dio fin a los problemas legales. Aunque eso sí, la enemistad continuó.

María Antonieta de las Nieves recalcó que nunca tuvo rencor en contra de Roberto Gómez Bolaños, solamente se enfrentaron por un interés por el personaje.

