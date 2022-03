Como cuándo te quieres sentir experto en cine

Ni soy crítico de cine, ni quiero serlo, ni me interesa... Aunque no sé si llamarlos críticos o reporteros que se especializan en el séptimo arte.

En realidad, me gustaría saber, por mera curiosidad, qué se necesita para ser un crítico o comentarista de cine ¿hay un curso? ¿existe una asociación de críticos cinematográficos? ¿aplican algún examen? ¿quiénes eligen a los críticos para seleccionar a las mejores películas para nominarlas a un premio?

Definitivamente tiene que ver con la experiencia, cuánto cine has visto, cuántas veces a la semana o al mes ves películas, qué tanto conoces de un rodaje, de sus actores, de la iluminación, los guiones, los personajes, las locaciones, etc... O bien haber sido parte de la industria fílmica y ser reconocido por algunos de tus trabajos en el celuloide. Y si para ser crítico de cine se trata de la experiencia, pues ya estoy graduado. Inicié mi carrera como periodista en el año de 1984 lo que hasta el día de hoy suman ya 38 años.

Primero fui parte de la sección de sociales de El Universal, comandada por Doña Yolanda Cabello, que no solo fue mi jefa, se convirtió en mi mentora y me enseñó cómo se debía escribir una nota y cómo hacerlo correctamente sin faltas de ortografía. Hoy, especialmente a los jóvenes, la ortografía les viene valiendo.... Sí, eso, les viene valiendo madre. No hay nada peor que recibir un mensaje lleno de faltas ortográficas, me sangran los ojos, porque de inmediato le pierdo el respeto a quien lo esta enviando, es de pena ajena.

A los pocos años de desempeñarme como reportero en El Universal conocí al jefe de espectáculos, Don Leopoldo Meraz. En ese entonces, a finales de los ochenta, no había hombre más respetado en el mundo artístico que él. Sus Columnas "Dimes y Diretes" de El Universal Gráfico y "El Fabricantes de estrellas" de El Universal, eran la Biblia de todo el mundo.

Sin duda alguna Meraz era un tipo genial, mi padre era abogado y en alguna ocasión le ayudó a arreglar un asunto legal. Nunca supe de qué se trataba, ninguno me lo comentó, pero había una gran admiración y respeto entre ambos. Lo que siempre hacía que mi padre me dijera: "le vas a aprender mucho" y así fue.

Reconozco que gracias a Don Leopoldo tuve la oportunidad de conocer a toda la farándula mexicana y ganarme el respeto de muchos. De pronto decía vámonos y no sabía a qué hora terminaría la jornada. Fueron años muy provechosos, pero también en momentos difíciles, por su intempestivo y explosivo carácter.

Ahí comenzó mi incursión al cine. Visitábamos en el hospital a Emilio "El Indio" Fernández, que ya estaba muy enfermo. Parada obligada para comprar merengues de la Gran Vía a Columba Domínguez su esposa, porque le encantaban y nunca se separaba de "El Indio", hasta sus últimos días. Películas como "Pueblerina", "Salón México", "María Candelaria" eran un buen referente para saber de cine y de su gran trabajo. Ya para los ochenta, cuando estaba muy enfermo, no dejaba de decir que el cine ya era una porquería y nadie sabía hacerlo. Y del tiempo de Emilio Fernández conocí a grandes rumberas: Rosa Carmina, Ninón Sevilla, Amalia Aguilar, a quienes tuve la fortuna de entrevistar y conocer su lado humano.

Luego vino el cine de ficheras, en el que Carmelita Salinas era la reina, por que en todas las películas que hacía le ponía la sal y la pimienta con sus personajes inolvidables, como la "Corcholata". Que así le decían porque siempre andaba pegada a la botella. Carmelita era toda generosidad, no faltaban las invitaciones a comer y era una mujer muy espléndida al momento de dar regalos.

A Lyn May la visitábamos en el "Cuatro Mares", su restaurante de comida china en la calle de Dolores, en pleno corazón del Barrio Chino de la CDMX. Lyn y su esposo, le tenían una gran devoción a Meraz, y siempre escuchaban sus consejos, en medio de un gran plato de chop suey.

Durante algún tiempo Meraz me invitaba a su programa "Dimes y Diretes", en Radio Fórmula. Ahí conocí a Thelma Tixou, y más que una famosa vedette, descubrí a un extraordinario ser humano.

Thelma Tixou era un gran personaje. De origen Lituano-Polaco Thelma Delia Sukiennik Snopik, su nombre verdadero, nació en Argentina y su fama la llevó a trabajar en el famoso Lido de París.

Entusiasmada me platicó que filmaría con Alejandro Jodorovsky la película "Santa Sangre", que le valió el reconocimiento internacional, una compleja historia tanto como su creador. Fue difícil para ella el rodaje pues interpretaba a la mujer tatuada del circo. La visité varias veces en el set, en pleno Garibaldi, y lo más difícil fue que para su personaje le tatuaron, con henna, todo el cuerpo y no podía bañarse, solo hacerse el famoso baño torero. Así subsistió hasta el final del rodaje 6 semanas después.

Nos hicimos grandes amigos. Ella y su esposo Adolfo Goldstein, (un enorme gordo uruguayo con cara de Baby Face) visitaban con frecuencia la casa de mis padres, pues les encantaba la comida árabe que mi madre preparaba. En otros momentos comíamos un buen asado argentino en su departamento de Polanco, donde las figuras de Lladró adornaban cada rincón, vitrinas y mesas de centro de la casa. A Thelma no le fue bien en su matrimonio con Goldstein, la maltrató y la dejó literalmente en la calle. Luego un tumor en la cabeza acabó con su vida.

A principios del 2000, siendo editor de espectáculos de El Universal, recibí una invitación por parte de Alejandro González Iñárritu al Festival de Cine de Cannes, en Francia, para ver su más reciente película "Amores Perros". Allá entrevisté a Iñárritu y a Gael García reportando todo lo que hacían en aquellos lares estos exitosos mexicanos. "Amores Perros" se presentó en la Semana Internacional de la Crítica. La verdad me pareció larga y cansada, no sé si después la recortaron o le agarré sabor a las historias después de verla un par de veces más. En ese momento no había muchas expectativas de sus creadores por lo que nos mandaron de regreso. Mientras yo estaba volando hacía México, le otorgaron el premio de la crítica y cuando aterricé en tierra Azteca, supe la noticia.

Ya luego también entrevisté a algunos personajes del cine internacional: Mathew Broderick, Hugh Grant, Julia Roberts y hasta a los chiquillos de Harry Potter en el estreno en Londres.

Para acercarnos más a lo que hace un crítico o reportero de cine les pondré de ejemplo la película "Notting Hill", ahí describen con exactitud lo que es un "junket". En la historia, Julia Roberts que es una estrella famosa, conoce a Hugh Grant un vendedor de libros. Se enamoran y la única forma que tiene Grant para verla es acudir al hotel donde se llevan a cabo las entrevistas con la prensa para hablar de su nueva cinta. Es un retrato perfecto de las reuniones orquestadas por las distribuidoras: apenas te dan unos minutos con el artista, no te dejan hacer preguntas incómodas o de interés general. Me paso con Hugh Grant cuando lo encontraron en un coche con una mujer de color que le estaba haciendo sexo oral. Me dijeron, ni se te ocurra.

Para la entrevista ellos te proporcionan cámaras, te dicen el tiempo que tendrás para realizarla y que después de la misma te dan tu material. Realmente me parece truculento pues siendo ellos dueños del material, lo recortan y editan a su antojo, así es que no hay posibilidad alguna de tener algo exclusivo, todo es manipulado por el que paga. En verdad me parece falta de dignidad del reportero, falta de ética profesional -si no te brincaste la clase en la carrera- y por supuesto un desprestigio para el medio que representas.

Evidentemente cuando las distribuidoras de cine te invitan a los estrenos cinematográficos en otros países, mientras más lejanos y sofisticados sean estos, los reporteros "críticos de cine" se ven más comprometidos a hablar bien de las cintas.

Me cuesta trabajo ver la "mamonería" de quienes se dedican a esto del cine, y se dicen críticos y conocedores, pues de pronto salen con que el productor "X" de tal película es lo máximo, que ha hecho y creado tremendas producciones, cuando en realidad nadie lo conoce y es un verdadero aburrimiento oír hablar de él, mientras el reportero busca lucirse.

Para unos "críticos" cinematográficos mientras más rebuscada, complicada y absurda sea una película será mejor, entonces dicen "es una obra de arte". Entiendo que hay cosas que a veces salen de las tormentosas mentes de sus creadores, pero que no se equivoquen, pensando en que los simples mortales lo vamos a entender y menos apreciar.

Por ejemplo, se pueden disfrutar las películas de Guillermo del Toro, aunque retorcidas y con personajes muy extraños e insólitos, tienen un contexto fácil de digerir y una historia interesante. (Puff me vi bien crítico cinematográfico jejeje)

Hoy en el mundo del cine los cineastas han buscado y encontrado muchas maneras de contar historias de diferentes maneras, lo cual resulta valioso, aunque a veces no entendible.

En las diferentes plataformas que existen hoy día, se pueden ver infinidad de películas y series de todas partes del mundo, lo extraño es que si un usuario paga por el servicio se tiene que atener a ver estrenos cuando lo decidan, se olvidan que "el que paga manda".

Resulta interesante ver películas y series coreanas, chinas y japonesas, muy bien contadas y en otros tonos a los que no estamos acostumbrados, lo que las hace más interesantes y nos permite a los usuarios tener más de una opción. Por su parte los turcos han revolucionado el cine, las series y las telenovelas. México está inundado de estas con mucho éxito.

Es curioso ver ahora que ya viene la entrega del Oscar, cómo los "críticos" se desviven en elogiar películas que son complicadas. Como "El Poder del Perro", que cuenta una historia interesante, aunque difícil de entender. Si ya la vio me gustaría conocer su opinión.

Con el deseo de ser incluyentes y abrirse al mundo entero, en los últimos años los Oscar son para negros, lisiados, enfermos mentales, personas con capacidades diferentes, lesbianas, homosexuales, miembros de la comunidad LGBTTTIQ. Me suena a lástima, discriminación.

Es el caso de la película "CODA" -significa en inglés hijos de padres sordos-, que ya se llevó reconocimientos y premios. Ahora tiene nominaciones para el Oscar, pero sería interesante saber que es un remake de una película francesa del 2014: "La familia Bélier", por lo que evidentemente parece un premio a un filme incluyente que no vieron hace ocho años.

Y bien, ni voy a hablar de todas las películas y mucho menos me convertiré en un crítico de ellas, sería contradictorio. Lo real es que ahora que se busca recomponer al país y salir de este gran bache en el que hemos caído por causa del gobierno, debemos empezar por nosotros mismos y no esperar a que la 4T haga algo, nunca lo hará. Hagamos como lo hizo en sus inicios un diario, ellos pagaban sus gastos para no crear conflicto de intereses y resguardar la dignidad de sus reporteros y críticos.

¡Ni una palabra más!