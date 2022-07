Scout LaRue, hija de Bruce Willis y Demi Moore celebró su cumpleaños número 31 de una manera poco inusual.

La cantante subió una foto sensual en Instagram, en la que se ve su tonificada parte trasera, mientras se encontraba en una tina de hidromasaje al aire libre, teniendo como marco unas colinas de Los Ángeles.

"Este va a ser el mejor año de mi vida", con esta frase acompañó la imagen.

Algunos de los comentarios de sus seguidores por la foto que subió fueron: "¿Feliz cumpleaños (traje) espero que tengas un día maravilloso!", "No olvides agregar ´hasta ahora´ a esa línea", "Feliz cumpleaños y si mirarías esa vista".

Esta no es la primera vez que la hija de Bruce y Demi se desnuda, anteriormente lo hizo en octubre de 2021 para la grabación de su video musical "Love Without Passion". Al igual que en esta imagen, usó sus trenzas morenas para cubrir sus senos, dejando el resto de su cuerpo expuesto.

SU INCURSIÓN EN LA MÚSICA

Recientemente LaRue lanzó su nuevo sencillo "Woman at Best" y álbum homónimo después de pasar años aprendiendo música y guitarra en la Universidad de Brown.

"Esta canción es una oda a la creatividad femenina, la sexualidad y la libertad, a la idea de que puedo ser todo sin esconder o retener ningún pedazo de mí mismo. Escribí esta canción con una claridad casi profética, describiendo con precisión el arco de una relación en la que no entraría hasta meses después de que fuera escrita", expresó Scott Willis.

Y agregó que tuvo miedo en un principio de dedicarse a la música.

"En algún lugar entre el miedo y la percepción errónea, tuve la idea de que no debería y no podría dedicarme a la música de tiempo completo. Más tarde, sin embargo, me di cuenta de que esta era solo una forma muy inteligente de esconderme del miedo profundo e inconsciente que tenía al compartirme a mí misma y mi arte con el mundo".

Scout es una de las tres hijas de Bruce Willis y Demi Moore. La ex pareja, que estuvo casada de 1987 a 2000, también tiene a Rumer, de 33, quien probó suerte en la actuación; y a Talluah, de 28 años, que ha luchado con problemas corporales y de abuso de sustancias.

(Lérida Cabello)