Comfortably Numb es de esas rolas históricas del rock de todos los tiempos del mundo mundial cuando apareció en The Wall. De esas piezas que están en el sound track personal de millones de personas y cuando Roger Waters o David Gilmour la tocan en conciertos genera sensaciones de nostalgia, felicidad y también tristeza, pese al gozo de escuchar uno de los solos más hermosos y vibrantes del rock atmosférico y progresivo de Pink Floyd.

La canción Comfortably Numb, además, dura 8 minutos más y viene acompañada por un vídeo de corte "apocalíptico".

"Antes del confinamiento, había estado trabajando en una demostración de una nueva versión de 'Comfortably Numb' como apertura de nuestro nuevo espectáculo ´This Is Not A Drill´", publicó Roger Waters, histórico bajista y cofundador de la banda junto con Syd Barret.

"La puse un paso más abajo, en La menor, para hacerla más oscura y arreglos sin solos, excepto en el outro, donde hay un solo vocal desgarradoramente hermoso de una de nuestras nuevas hermanas Shanay Johnson", explicó Waters al publicar la nueva versión de Comfortably Numb en Youtube.

"Está pensado como una llamada de atención y un puente hacia un futuro más amable con más hablar con extraños, ya sea en ´The Bar´ o simplemente ´Passing in the Street´ y menos masacre ´In Some Foreign Field´. Aquí está. Love R. El video es de Sean Evans. La mezcla es de Gus Seyffert", cerró el posteo de Roger Waters.

Sobre los créditos, Roger Waters destaca a Gus Seyffert en el bajo, sintetizador, percusión y voz; Joey Waronker en la batería; Dave Kilminster, Voz; Jonathan Wilson, armonio, sintetizador, guitarra y voz; Jon Carin, sintetizador y voz; Shanay Johnson, Voz; Amanda Belair, Voz; Robert Walter, Órgano/Piano; Nigel Godrich, cuerdas, amplificador; y coros de Roger Waters 'The Wall' Sessions.

El video fue producido y dirigido por Sean Evans.