Claudia Álvarez tiene covid y no puede ver a sus mellizos recién nacidos

Claudia Álvarez y Billy Rovzar le dieron la bienvenida a sus bebés hace un par de días, sin embargo, sus mellizos nacieron prematuramente y se encuentran hospitalizados.

Tras dar a luz a sus mellizos Claudia Álvarez dio positivo a covid-19, la actriz se encuentra aislada y hasta el momento no ha podido ver a sus hijos recién nacidos Clío y Billy ni a su hija Kiara.

A través de sus historias de Instagram, Claudia Álvarez aseguró que se le derrumbo el mundo cuando se enteró de su contagio de covid-19, pues la enfermedad llegó en el momento menos esperado.

Yo que me cuido tanto, imagínense; obviamente se me derrumbó el mundo, estoy yendo a ver a mis bebés, de la casa al hospital, es lo único que hago, me vine para abajo, es mi tercer día encerrada, no hemos ido a ver a los bebés.

Me duele el alma, dos años librando el covid y me viene a tocar ahorita, cuando mis bebés me necesitan más que nunca y yo a ellos.

Claudia Álvarez revelo que sus hijos nacieron en la semana 30, la actriz explicó que su útero no aguantó más y se le rompió la fuente.

Lo que me dijo el doctor es que mi útero ya no aguantó. Literal, estaba ya dormida cuatro y media de la mañana y se me rompió la fuente, fue más bien cuestión de mi cuerpo.

(Ann Ventura)