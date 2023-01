Piqué y Clara Chía hacen su primera aparición juntos en redes.

La ex pareja de Shakira compartió su primera foto con su nueva pareja, luego de que hace unos días, la colombiana les diera con todo en su canción "BZRP Sesión #53", por lo que se cree que es su manera de responderle al dedicarles las frases: "perdón que te sal-pique" y "clara-mente no es persona buena".

LA PRIMERA FOTO DE CLARA CHÍA JUNTO A GERARD PIQUÉ

En la imagen se ve a Clara y a Piqué vestidos de negro, sonrientes y tranquilos como si nada les preocupara, causando revuelo, pues es la primera vez que suben una foto juntos en redes sociales, la cual generó todo tipo de comentarios, en su mayoría negativos.

FOTO: CAPTURA IG @3gerarpique

"Ya Shakira no llora ahora Shakira FACTURA!!", "Clara-mente ya no se esconcen", "Definitivamente... un twingo para un casio", "Claramente es un Casio", "Shakira necesito hacer otra tiradera", "Ahora que es la oficial que la tal Clara recuerde que el lugar de la amante está vacante", "Nadie puede edificar su felicidad sobre la desgracia de otros, esta vida es como un restaurante nadie se va sin pagar", "La Clara tiene parecido físico con Panini o es mi imaginación", "Bonita pareja... Pero nada es para siempre", "Poco hombre, ánimo Shaki no vale la pena ni en sus hijos pensó".

Hasta el momento, la primera foto de Clara Chía junto a Gerard Piqué acumuló poco más de 900 mil likes.

(Lérida Cabello)