Chyno Miranda está delicado de salud, esto es lo que se sabe

Chyno Miranda, quien formara parte del dueto Chino y Nacho está delicado de salud, pero no se conocen muchos detalles al respecto.

"Chyno Miranda está muy, pero muy grave, a tal punto que la familia llamó al cura varias veces, saben que se llama al cura cuando hay que bendecir a esa alma que puede partir", así lo informaron los conductores de "Chisme No Like".

Ante la situación, Nacho, quien era su compañero en el dueto, pidió a todos sus seguidores hacer una oración para que haya un milagro y el cantante mejore.

Chyno está en Venezuela luchando por recuperar su salud. Yo les pediría a los fans, a todos los que lo quieren que recen o manden su energía por un milagro

¿QUÉ TIENE CHYNO MIRANDA?

En septiembre de 2020, Chyno sufrió una encefalitis (inflamación en el cerebro que genera confusión en el pensamiento), por lo que, para salvar su vida, los médicos lo indujeron a un coma.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud no hay vacuna ni tratamiento antiviral específico, las medidas de atención primaria incluyen reposo absoluto, hidratación y alteración de reflejos.

En julio de 2021 informó que dio positivo al covid-19. Tras el contagio, el cantante fue diagnosticado con una neuropatía periférica, afectándole el habla, poder caminar y limitándolo a realizar sus actividades diarias.

"Llegué al punto donde no podía ni caminar, eso hizo que me diera una encefalitis, eso fue en septiembre de 2020. No sé cómo es la enfermedad, no sé cómo explicarlo en términos médicos. Fueron momentos de mucha depresión y tuve mucha tristeza", expresó en su momento el cantante en su cuenta de Instagram.

Chyno reveló que tuvo que aprender a bañarse y realizar otras actividades, debido a su encefalitis.

"Cuando regresé a la casa tuve que aprender a bañarme y a hacer todo de nuevo, me sentí muy mal. Ha sido difícil todo este proceso quiero que lo sepan. De verdad que estoy bastante dolido, bastante consternado por todo el proceso", apuntó el intérprete de "Mi niña bonita".

(Lérida Cabello)