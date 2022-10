Para José Alberto, mejor conocido como "Chuponcito" reveló que vivió los peores momentos en su infancia donde vivió algunas situaciones que lo marcaron de por vida.

"Fue en primero de secundaria cuando vivo los episodios más terribles que pueda vivir un niño: me desgarraba la piel, el que me hicieran tomar botes y botes de agua hasta que yo devolviera, el ponerme en la orilla de un edificio de no sé cuántos pisos", dijo en entrevista con Yordi Rosado en su canal de YouTube.

José Alberto confesó que no podía denunciar los malos tratos por temor a que asesinaran a su mamá.

"A mí me amenazaban, me decían ´voy a matar a tu mamá´; y el pensar que le fueran a hacer daño te obligaba a quedarte callado. Lastimaron mi alma, mi vida y mi mente".

Cuando "Chuponcito" le dijo a su mamá todo lo que vivió le pidió que no lo contara porque serían capaces de matarlos.

"Cuando yo le dije esto a mi mamá, ella me dijo ´te voy a pedir un favor, hijo. ¿Me amas?´, yo le respondí que con locura. Ella dijo ´no lo cuentes porque son capaz de matarnos´. Creo que por esta entrevista van a saber qué me pasó de niño".

Para el payasito era un sueño trabajar en Televisa, pero cuando logró entrar no le pagaban, pero se fue haciendo conocido, al grado que recibió propuestas de TV Azteca.

"Había rumores de que me habían hablado de la otra televisora, me dijeron ´oye, ¿no te quieres pasar para acá?´ la verdad no me pagaban en ´Se vale´. Me aventé año y medio de a gratis".





Y agregó que cuando recibió la oferta de la competencia, se lo comunicó a Televisa, en donde le dijeron que se aguantara, pues ya tenían proyectos para él.

"Después de cobrar una cantidad superior a la ofrecida en la televisora de la competencia me dijeron que me aguantara y que me iban a dar dinero. En Televisa ya me pagaban más de lo que me ofrecieron en Azteca".

Así poco a poco "Chuponcito" se fue haciendo famoso, momento en el que se dio cuenta de que le estaba yendo muy bien.

"Todo el mundo me conocía. Yo iba en los pasillos me saludaban artistas, pero yo pensaba que tenía que ser al revés y yo saludarlos así. Me di cuenta hasta después de que en realidad sí me estaba yendo muy bien", finalizó.

(Lérida Cabello)