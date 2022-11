"Chuponcito" deberá responder a denuncias por acoso en su contra

Después de poco más de dos años de haber interpuesto una denuncia la periodista y representante artística, Carla Oaxaca y sus abogados, por fin lograron que se vinculara a proceso por acoso sexual al payaso y comediante José Alberto Flores Jandete, quien es conocido como "Chuponcito". Junto con esta, el comediante tiene ya puestas otras dos denuncias que deberá enfrentar.

Apenas hace unos días "Chuponcito" declaró que no dejará de presentarse y cumplir con los contratos que tiene y le pidió a su público que no se preocupe por las actuales acusaciones que existen en su contra y sus respectivos procesos, pues son personas que supuestamente buscan perjudicarlo: "Les voy a decir con todo mi corazón, con toda mi franqueza ustedes saben que pues en la humanidad hay gente con su alma un poquito dañada y quieren perjudicar, pero hay un Dios justo y muy grande que todo lo ve y que él sabrá lo que hará. Hay que perdonar, que Dios los bendiga".

Otra de las denunciantes fue su expareja Bárbara Estrada, quien denunció que la amenazó con difundir sus fotografías si ella no hacía lo que le pedía. Además, le mandaba fotografías de él desnudo al lado de la cuna de su hijo.

También existe la acusación hecha por Lezlye Ivonne Luévano, que trabajó con él, y lo acusó por supuesto acoso sexual, delito contra la intimidad sexual y extorsión.

UNA MUJER EMPRENDEDORA

Carla Oaxaca, de profesión periodista. Trabajó 11 años en TV Azteca y después se independizó montando una agencia de representaciones. Su trabajo a lo largo de todo este tiempo como periodista y representante ha sido impecable. Gracias a su talento llegó a "Guerra de Chistes" donde conoció a "Chuponcito", quien le pareció una persona con talento por lo que lo impulsó a montar un espectáculo para adultos.

-Lo invité a que hiciéramos un show para adultos, porque él solamente tenía show infantil. Lo convencí porque no quería. Fue un éxito total y logramos contratos muy importantes en muchas partes y hoy sigue haciendo estas presentaciones.

¿Cómo inician las insinuaciones?

-En ese tiempo yo tenía novio, entonces únicamente me mandaba mensajes de "eres una mujer súper trabajadora, eres muy admirable" y bueno, pues eso lo agradeces. Cuando yo termino con mi novio, ya tenía un año trabajando con él, los mensajes como que empezaron a cambiar de tono.

TU NO ME AMAS COMO YO QUIERO QUE ME AMES

¿Qué te decía?

Me escribía "estoy enamorado de un imposible". Y así fueron en aumento. De repente me hablaba borracho: "Y es que yo te amo y tú no me amas como yo quiero que me ames". Le decía no, no, entiende, tú y yo estamos trabajando juntos y no me interesas. Insistía y los mensajes cada vez eran más intensos, estábamos de gira y de verdad, o sea, para mí era bien difícil. Como estábamos de gira en el interior de la República. Me iba a mi cuarto en el hotel y ya era una tormenta, porque siempre acabando los shows se ponía a escribirme. Me decía "imagínate que soy otra persona, por favor, dame la oportunidad, piensa que soy quien tú quieras, pero dame un beso". A mí me daba horror pensar que un día me fuera a tocar la puerta. Entonces hubo un momento en que su hija y yo ya dormíamos en la misma habitación, para así evitarlo.

SU HIJA LE DIJO "MI PAPA ES UN CABRÓN" LE MANDABA MENSAJES A SUS AMIGAS

¿Lo llegaste a hablar con su hija? ¿qué te decía? ¿cuántos años tiene?

-Tendría unos 28 años. Ella al principio no lo sabía, pero si escuchaba los rumores y lo que había pasado con la bailarina. Y en algún momento tuve la confianza de contárselo. Platicamos y me mostró mensajes de sus amigas, dónde su padre está acosando a sus amigas. Entonces, a partir de ese momento, tuve la confianza de expresarle a ella lo que estaba pasando, porque de repente paraban las presentaciones, porque se enojaba conmigo. Me dijo "Me lo imaginé, mi papá es un cabrón. Entonces ahí ya le conté todo lo que estaba pasando. Ella me cuidaba, yo lo veo así. Estaba siempre conmigo, muy pegada a mí".

PARABA LAS PRESENTACIONES PUES NO LE HACIA CASO

Buscando mantener su trabajo Oaxaca Aranzola, seguía adelante pues ya había contratos firmados, pero la insistencia no paraba.

-Los mensajes fueron en aumento. Entonces empezó a condicionar el trabajo. Se me insinuaba, me pedía cosas yo lo rechazaba, como siempre, lo rechacé, pues se enojaba, me castigaba, más bien castigaba a todo el equipo y hasta a él porque me decía que no iba ya a trabajar, la vez que más tardamos sin trabajo fueron casi tres meses de un enero a marzo que ya me volvió a hablar después de dos meses y medio.

¿Y qué pasó en estos dos meses, no te hablaba?

-Se la pasó amenazándome, me decía ya voy a trabajar con alguien más, ya no voy a trabajar contigo. Y yo le decía adelante, vete. Trabaja con quien tú quieras. Luego me buscaba y me decía: "Tú nunca me vas a amar, ni vas a querer nada conmigo. Por favor, perdóname. Quiero seguir trabajando contigo. Quiero que sigamos trabajando juntos". Y bueno, pues le creía, confiaba en que esta vez, ya no va a volver a suceder ninguna insinuación, ningún acoso, ninguna molestia. Pasaban varios meses y se calmaba, luego otra vez y cada vez se volvió más y más intenso.

"¿QUÉ HACES SI TE BESO?"

¿Te llegó a tocar, a violentar?

-Una vez en un elevador me agarró del brazo y me dijo te voy a besar. Gracias a Dios llegamos a la planta baja y yo salí disparada. Me metí a mi coche y en el coche me mandó un mensaje diciéndome que si lo hubiera hecho yo lo hubiera golpeado, por supuesto que no, no es mi educación, era muy incómodo. Nunca di pie a ninguna cosa, de repente llegaba y me saludaba con un abrazo. Esos abrazos que sientes incómodos, sabes que te están apretando, abrazando con una intención de sentir el busto. Una vez estando en otro evento salí a la farmacia y de ahí me fue a alcanzar a la farmacia y regresamos juntos caminando. Estaba medio obscuro, me tomó del brazo y me dijo ¿qué haces si te beso? Dame un beso.

"ME MEREZCO UNOS BESITOS Y QUE ME DEJES TOCARTE"

¿Cuándo decidiste poner la denuncia?

-Una vez trabajamos muy duro una semana y me dijo "Oye Carla, ahora si te pasaste, me hiciste trabajar mucho ya me merezco unos besitos y que me dejes tocarte". Y yo le dije ¿por? Estamos trabajando bien y cómo me dices esto ve tu cartera, tienes dinero gracias a que trabajamos mucho. Le dije, sabes que ya, ya, ya se acabó. Ya no voy a estar soportando estas cosas. Existen muchas conversaciones por WhatsApp y todas están la Fiscalía.

"GRÍTALE AL MUNDO QUE SOY UN ACOSADOR"

"Chuponcito" se hizo el digno y entonces le dijo:

"No quiero volver a saber de ti, no quiero volver a verte en mi vida. Gritarle al mundo que soy un acosador díselo a las autoridades, que yo me defenderé. Fue un proceso bien difícil, porque estás perdiendo tu trabajo y tanto hombres como mujeres tenemos derecho a trabajar dignamente sin ser molestados. Me costó mucho entender que siendo yo una mujer que ha trabajado desde que tengo 20 años sin parar, sucedieran estas cosas. Perdí mi trabajo, mi estabilidad por el acoso de una persona que no estaba conforme con que yo no cediera a sus antojos y a sus caprichos".

MI MADRE ME DIJO: "NO TE DEJES, DENÚNCIALO"

Carla Oaxaca tuvo que llevar una terapia para enfrentar tan difíciles momentos

-También lo platiqué con mi familia, somos una familia de mujeres y mi madre y mis hermanas me dijeron "no te dejes, denúncialo y escuchar a mi mamá a decirme hazlo me dio toda la fortaleza contar con su apoyo.

El proceso ha sido largo y complicado. Primero tuvo que pasar la pandemia, luego exámenes psicológicos y cancelaciones por covid. La policía cibernética tomó su teléfono para revisar el historial de los mensajes y cotejar que el teléfono que era de "Chuponcito" de donde provenían los mensajes.

-Después de dos instancias, las que desde mi punto de vista no quisieron ver las pruebas y hacer su trabajo, llegué a la tercera instancia, que es el amparo. La Juez hizo su trabajo minuciosamente revisó todo mi expediente, que es enorme decidió que la justicia me tenía que proteger. A partir de que se le notifique y se presente se le se le vincule a proceso e inicia un juicio.

QUE SE HAGA JUSTICIA

¿Qué estas buscando, qué quieres?

-Lo único que quiero es justicia y sólo un juez va a determinar cómo se hará justicia. Es increíble que hoy en día una gran mayoría de las mujeres tengamos que sufrir de este tipo de experiencias para tener un trabajo. Yo no quiero una negociación, yo no quiero dinero porque soy una mujer de trabajo. Sé trabajar y ganarme mi dinero. Quiero justicia. Lo que el juez decida. No iba a permitir que cometieran una injusticia conmigo. Me siento en paz, me siento tranquila porque ya se está haciendo justicia y de verdad. Ojalá que esto sirva como ejemplo, como escarmiento para muchos hombres. Que respeten el trabajo de una mujer y de un hombre. Porque no creo que únicamente las mujeres seamos víctimas de estas situaciones laborales.