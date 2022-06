Después de lanzar el tema "Girasol" que arremete contra J Balvin, Christian Nodal ofreció disculpas al cantante colombiano y se dijo arrepentido de haberlo hecho.

"Públicamente también lo hago. Fue un caballero en hacer lo que hizo y yo respeto eso más que nada y no mintió en nuestra conversación. Ya quedó todo", expresó Balvin en sus historias de Instagram.

"NO SOY NADIE PARA JUZGARLO, ESTABA PASANDO POR UN MAL MOMENTO"

Balvin aceptó la disculpa de Nodal e hizo un llamado a la paz y habló sobre la importancia de transmitir mensajes positivos a su público.

"No soy nadie para juzgarlo, estaba pasando un mal momento, yo hice mis chistes sin mala intención. Entiendo su punto de vista y obviamente aquí estamos en buena vibra. Paz, yo no soy nadie para juzgar a quien. No soy dueño de la verdad ni nunca lo seré", dijo Balvin en el video que publicó en dicha red social.

BALVIN Y NODAL LLEGARON A UN ACUERDO DE CONCILIACIÓN

Balvin mencionó que ya llegó a un acuerdo de conciliación con Nodal.

"Es para dar ejemplo y no andar por ahí regando oscuridad y mal ejemplo para la sociedad porque al final nos sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad dar un buen ejemplo", comentó.

Nodal admitió que está harto de las críticas a su físico, pues quiere ser reconocido por su música no por sus polémicas o noviazgos.

"Quizás si me hubieran preguntado si yo estaba bien con que el me subiera en su cuenta de 50M (millones) lo del ´encuentren las diferencias´ hubiera sido diferente, pero al contrario me dolieron las burlas y la gran exposición. Respondí y siguió subiendo de nivel con burlarse de mi aspecto físico y los tatuajes de mi ex. Yo tengo derecho a que la gente que no tiene ni idea de mí me conozca por mi talento y no por todo lo morboso. No es que me falte humor, falta empatizar, mundo", escribió.

(Lérida Cabello)