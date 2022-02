Christian Nodal vive experiencia paranormal en vivo con muñeco Chucky

El prometido de Belinda, Christian Nodal recientemente vivió una experiencia paranormal durante una transmisión en vivo que desató un debate en redes sociales.

ANABEL HERNÁNDEZ ASEGURA QUE HAY INVESTIGACIONES CRIMINALES CONTRA NINEL CONDE

Christian Nodal estaba realizando una transmisión en vivo en la plataforma de Twitch, cuando el nuevo ídolo del género regional mexicano vivió uno de los peores sustos de su vida después de que un muñeco se moviera de la nada, por lo que los fans dijeron que era cosa del otro mundo.

Todo marchaba en orden, Nodal se encontraba sentado frente a la cámara con audífonos puestos. Sin embargo, el muñeco Chucky que hace tiempo le regaló su amada Belinda -que estaba acomodado en uno de los estantes- comenzó a moverse de un momento a otro hasta que se cayó. Ante el incidente, Christian Nodal volteó hacia el estante y se dio cuenta que el muñeco se había caído.

Así reaccionó Nodal al fenómeno paranormal

"Ah chinga... ah chinga, a la verg... wey. ¿No viste eso bro? A la v...", indicó Nodal entre risas de nerviosismo, el cantante reaccionó junto a quienes lo acompañaban durante la transmisión.

"Se movió", reaccionó su amigo. "¡Nooo! A la verg... ya ves para qué andan mama..."comentó Nodal. "Sí lo vi", agregó el amigo. "A la madre", expresó Nodal. "Por favor dime que esa madre tiene batería", cuestionó su amigo. "No, no wey no es de los que se muevan", aclaró Nodal. "Quémalo", recomendó el amigo del cantante. "No, es que me lo regaló Beli", aclaró Nodal.

El tenso momento continuó en medio de más groserías que lanzaron en forma de defensa al momento inexplicable.

Como era de esperarse, el video se volvió viral de manera inmediata pues los fans aseguraron que el muñeco se movió solo; otros dicen que posiblemente estaba mal colocado y eso provocó el movimiento.

"Se movió solo", "Estaba mal colocado" y "Yo lo hubiera quemado", fueron algunos de los comentarios que desató la publicación, la cual hasta el momento ha generado diversos comentarios, e inclusos algunos cibernautas revelaron que podría tratarse también de un trabajo de brujería de su pareja para él, para mantenerlo interesado en ella, pero esto no tiene ningún sustento científico ni prueba de que pudiera ser real.

FACUNDO REVELA CÓMO SURGIÓ SU PERSONAJE DE "JAIME DUENDE"

En días recientes tanto Belinda como Nodal han protagonizado una polémica alrededor de un supuesto distanciamiento entre la cantante y la madre de su prometido, lo que ha generado múltiples comentarios tanto de la artista como de la progenitora de Christian, pero que no han sido muy claros.

(Azucena Uribe)