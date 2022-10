Todo parece indicar que el concierto de Christian Nodal en el Zócalo de la Ciudad de México podría ser una realidad antes de que finalice el año, o eso al menos es lo que informa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa, AMLO señaló que podría tomarle la palabra al cantante sobre realizar un concierto gratuito en el primer cuadro de la ciudad, con una supuesta fecha señalada.

Esa fecha podría ser el próximo 1 de diciembre para celebrar sus cuatro años de gobierno.

Con el permiso de Belinda

En medio de la polémica, el presidente dijo que primero le pediría permiso a Belinda para ver sí está de acuerdo pues cabe recordar que los cantantes estaban comprometidos, pero al final dieron por terminada su relación en medio de la polémica.

"Podría ser el 1 de diciembre que cumplimos cuatro años de gobierno o cualquier otro día, nada más que hay que consultarle respetuosamente a Belinda, porque ella se portó con nosotros muy bien y siempre se ha portado muy bien con nosotros", dijo López Obrador.

¿Y habrá reconciliación? Pues el presidente ya había hecho un comentario sobre los artistas e incluso dijo que pensaba reunirlos.

"Yo la invito, pero si no puede asistir, que dé su opinión, porque si ella está de acuerdo aceptamos la propuesta de Nodal, y aquí podemos decir se pudo o no se pudo para que no estemos dejándonos manipular", agregó.

¿Pero por qué preguntarle a Belinda?

La cantante Belinda ha apoyado al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que llevó a la presidencia a López Obrador.



El pasado 26 de septiembre, durante las preparaciones para el show de Grupo Firme en el Zócalo, Obrador señaló que buscará reconciliar a Nodal y Belinda con concierto en el Zócalo, pero que no quería hacerle un desaire a la intérprete de "Ángel".

La ruptura de Belinda y Nodal

Los cantantes mexicanos tuvieron una relación sentimental que concluyó en febrero pasado, con un mal sabor de boca para ambos pues Nodal incluso llegó a publicar parte de una conversación privada que tuvieron, en la que ella le pedía dinero.

Hay que recordar que las cosas terminaron tan mal entre ellos, que luego de su ruptura se generó una guerra mediática, en la que destacaron principalmente los comentarios que Christian hizo sobre la relación que mantuvo con la cantante.

