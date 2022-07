Christian Nodal se retira de los escenarios, luego de estar involucrado en varias polémicas, con su ex novia Belinda, su ex suegra Belinda Schull, J Balvin, Bad Bunny y su posible romance con la rapera argentina Cazzu.

"Bueno mi gente, se acabaron la temporada de los shows, voy a tomar dos meses de vacaciones dentro de julio y agosto. Quedan muy pocas fechas. Quiero agradecer a todos mis fans de todo corazón por entregarse con toda el alma en cada uno de los shows. En Guatemala, en Costa Rica, Honduras, Bolivia, Chile, México, Colombia. Muchas gracias por acompañarme", anunció el cantante en su cuenta de Twitter.

CHRISTIAN NODAL SE RETIRA DE LOS ESCENARIOS Y ESTAS SON SUS RAZONES

A través de sus redes sociales, Christian explicó que se alejará un par de meses de los escenarios para trabajar en su próxima producción discográfica y para descansar, luego de realizar su gira "Forajido", pero prometió que seguirá en contacto con su público subiendo videos en sus cuentas.

"Voy a estar trabajando en el disco de ´Foraji2´, para que esperen mucha música y muchas cosas bonitas... Voy a estar subiendo videos de todo lo que pasó dentro de la gira, porque no había tenido tiempo de subirlos", expresó el cantante de música regional.

Adelantó que su próximo álbum que lleva por título "Foraji2" es una producción que trabajará completamente con Sony Music, su nueva disquera tras enfrentar una situación legal con Universal Music.

¿SE RETIRA POR CAZZU?

En redes sociales también especularon que esta decisión de retirarse de los escenarios se debe a que Nodal quiere pasar más tiempo al lado de Cazzu, con quien se le ha relacionado sentimentalmente en las últimas semanas, pues se les ha visto tomados de la mano y dejando el mismo hotel en una de las ciudades que visitaron.

Lo cierto es que esta es una buena oportunidad para que Christian Nodal se concentre en su salud mental, pues no hay que olvidar que recientemente rompió en llanto sobre el escenario en Colombia al recordar las críticas en su contra.

"A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo sólo interpreto mi música", expresó en aquella ocasión.

(Lérida Cabello)