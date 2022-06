Christian Nodal se desahoga y rompe en llanto por esta razón.

El cantante de regional mexicano mostró su lado más humano en uno de sus más recientes conciertos en Colombia, como parte de su gira "Forajido Tour", donde rompió en llanto al hablar de su estado anímico y dio los motivos.

"A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un ching... llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablan mierd... de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo solo interpreto mi música", expresó Nodal.

RECONOCE QUE NO ES UN BUEN EJMEPLO PARA NADIE

Reconoció que no es un buen ejemplo para nadie, pues ha cometido varios errores, y cada vez que pueden le toman fotos y videos para exponerlo.

"Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toma foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme, comentó.

LOS MOMENTOS DUROS DE NODAL

Christian reveló lo duro que ha sido para él que su mamá tenga epilepsia, pues le afectó emocionalmente, por eso ahora más como mujer que como hombre.

"Fue muy duro, llegar de la escuela y esperar que no estuviera mi mamá convulsionando. El amor y el desamor son parte de nuestras vidas. No necesariamente necesito tener una pareja, el amor está en historias de amistades, puede estar en una historia de una película. Puede estar en algo que veas en la calle, una imagen, el amor está ahí. Pensar más como mujer que como hombre", señaló.

Hace unos días, el intérprete de "Botella tas botella" confesó para la revista Rolling Stones que después de terminar con Belinda pensó en quitarse la vida.

"Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: ´¡Christian! ¡chamaco pendej!".

De esta manera el intérprete abrió su corazón y se mostró agradecido con sus fans por estar presentes, pues tenía miedo que al salir escenario estuvieran molestos con él por las cosas que se dicen de él en los medios.

(Lérida Cabello)