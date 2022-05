Christian Nodal rompe el silencio y habla sobre la infidelidad: "Se siente feo"

A casi tres meses del rompimiento de Christian Nodal con Belinda, el cantante sigue revelando aspectos de su vida amorosa.

Durante un concierto en Tijuana, Christian Nodal abrió su corazón y habló sobre la infidelidad.

Christian Nodal se sinceró con sus seguidores, el cantante se tomó unos momentos para hablar sobre un tema que al parecer le sigue doliendo.

Nodal le preguntó a sus fans a quién no le han sido infiel en algún momento de su vida.

Christian Nodal confesó que se siete feo que te sean infiel, la reacción de sus fans no se hizo esperar, sus fieles seguidores le mostraron su apoyo.

En algún punto de mi vida, saben... A ver, ¿a quién de ustedes le han sido infiel en su vida? Se siente feo, se siente feo...

Las especulaciones se desataron, algunos fans aseguraron que el cantante se estaría refiriendo a Belinda, no obstante, Christian Nodal no mencionó el nombre de su ex prometida.

Durante su paso por la alfombra roja de los Premios Platino, en entrevista con "Sale El Sol", Belinda dejó entrever que tras su ruptura con Christian Nodal se encuentra feliz y contenta. La intérprete de "Sapito" aclaró que se quedará a vivir en España una temporada por motivos de trabajo.

Está feliz, ¡estoy tan contenta!, porque de hecho hoy voy a presentar una categoría muy importante con Álvaro Morte, que es un súper actor que admiro demasiado, así que muy agradecida y contenta.

(Ann Ventura)