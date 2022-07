Christian Nodal promete pagar cirugía a una mujer, pero la bloquea en redes.

El cantante de regional mexicano le prometió ayuda a Rosalinda Acuña, una enfermera que fue diagnosticada hace seis años con un tumor en la cabeza grado dos.

Su hija Brenda Acuña comenzó a buscar ayuda económica para salvar la vida de su mamá que necesitaba tres cirugías que costaban cada una cerca del medio millón de pesos. Creó una cuenta en Twitter y abrió páginas para que la gente apoyara.

¿QUÉ PIDE SASHA SOKOL EN SU DENUNCIA CONTRA LUIS DE LLANO?

NODAL LAS BUSCÓ PARA OFRECERLES SU AYUDA

Fue entonces cuando Christian Nodal las contactó para ofrecerles su ayuda.

"El año pasado, a principios de año, cuando la salud de mi mamá se empezó a gravar me puse en acción, me puse a buscar ayuda con todos los artistas a los que yo escucho, podrá decirse que son mis ídolos, les escribí a todos, y bueno un día como a eso de las siete de la noche me contestó Christian en un DM y me dijo que él se hacía cargo de todo", relató Brenda.

CHRISTIAN NODAL PROMETE PAGAR CIRUGÍA A UNA MUJER, PERO LA BLOQUEA EN REDES

Brenda nunca le exigió al intérprete de "Botellas tras botella" una cantidad económica, solo le dijo cuántas cirugías necesitaba su mamá, y cuál era su estado de salud.

"Yo nunca le manejé una cifra, él fue el que me ofreció apoyarnos con un millón de pesos", expresó Brenda.

Este ofrecimiento surgió un poco antes de que Nodal le diera el anillo de compromiso a Belinda, motivo por el cual después les envió un mensaje para decirles. "ahorita solo puedo darles 350 mil pesos, mi amigo Rulo es el que se va a contactar contigo".

Después de ese mensaje, Brenda y Rosalinda solo recibieron largas de Nodal, y el tal Rulo nunca apareció.

"Yo le seguía escribiendo por mensaje directo en Twitter y le mandaba fotos de como iba mi mamá, hasta que Christian Nodal me bloqueó".

ASÍ FUE LA RECONCILIACIÓN DE ANDREA GARCÍA Y SU PAPÁ ANDRÉS GARCÍA

(Lérida Cabello)