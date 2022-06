CHRISTIAN NODAL INTENTA BESAR A FAN QUE LE PIDIÓ FOTO Y LO ACUSAN DE ACOSO

Christian Nodal sigue con la polémica, pues intenta besar a fan que le pidió foto y lo acusan de acoso.

En redes sociales se viralizó un video que fue tomado en Sonora, en donde el cantante estuvo con motivo de su presentación en la clausura de la edición número 20 de las Fiestas del Pitic, luego de su aparición ante el público, se dio un tiempo para convivir con sus fans y tomarse algunas fotos con ellas.

Fue en ese momento cuando ocurrió el polémico momento, pues una joven se acercó a él para pedirle una foto y cuando estaba muy cerca alguno de los presentes gritó: "Ella dice que eres el amor de su vida" y tras escuchar estas palabras, Nodal intentó darle un beso. La fan lo esquivó, pero el intérprete volvió a lanzar el beso, por lo que la joven puso su mano para evitar que esto siguiera ocurriendo.

Todo terminó en un abrazo y con un beso de Christian en la frente de la fan. Sin embargo, en redes sociales las críticas contra el famoso no pararon, pues aseguran que el cantante acosó a la joven que solo quería tomarse una foto.

LE LLUEVEN LAS CRÍTICAS EN REDES SOCIALES

Algunos de los comentarios que se generaron en redes sociales por la actitud del cantante fueron:

"Híjole ese muchacho está mal", "En un video ya se vio como es con su hermana, no se me hace raro", "Es acoso aquí y en China", "¡Se ve muy niñita! Me da mucho gusto que la chica lo evidenció", "Qué pena con Nodal, pensé que era un chico más inteligente", "Guácala, qué asco", "Amigo te afecto tener tanta novia y seguidora bonita que piensan que todas te siguen porque quieren contigo jajaja", "Sólo quería darle beso en la mejilla" y "Otro Maluma, quiere darles besos a todas".

Otros de sus seguidores intentaron justificarlo, diciendo que intentaba darle el beso en la mejilla, confundiéndose las cosas en ese momento.

(Lérida Cabello)