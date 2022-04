Christian Nodal habla por primera vez de su ruptura con Belinda

Christian Nodal habló por primera vez de su ruptura con Belinda con quien dijo vivió una etapa preciosa de su vida, de ahí que solo le desee lo mejor.

"Viví una etapa muy preciosa, viví unos momentos muy bonitos. Creo que como pareja vivimos momentos muy bonitos, momentos malos como todo. Lo que te puedo decir es que yo ni cosas de dinero, ni todo lo que se habla, se habla muchas cosas y muchas historias. Lo que expusimos al mundo de mucho amor y muchos momentos bonitos eso es lo que se tiene que quedar", dijo en una entrevista a Televisa Espectáculos.

El intérprete de "Botella tras botella" no quiso dar muchos detalles sobre su ruptura con Belinda, ni señalar culpables, pues quiere dejar las cosas por la paz.

"Nunca quise que alguien fuera el culpable. Yo quería dejar las cosas así, porque a veces la gente siempre trata de malinterpretar las cosas. A veces a la gente se le olvida que soy humano, a mí no se me olvida que tengo millones de seguidores. A la gente se le olvida que soy humano y que tengo 23 años y que estoy aprendiendo y la vida me está haciendo un buen maestro".

NODAL LE DESEA LO MEJOR A BELINDA

Nodal se mostró como todo un caballero, deseándole lo mejor a Belinda, dejando entrever que su relación acabó en los mejores términos.

"Más allá yo estoy bien y espero que ella esté bien y que siempre le esté yendo increíble", concluyó.

Belinda y Christian Nodal dieron fin a su relación el pasado 13 de febrero, fue a través de sus redes sociales que confirmaron la ruptura de su noviazgo y compromiso.

(Lérida Cabello)