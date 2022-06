Luego de que Christian Nodal ganara dos estatuillas en los Premios Tu Mu´sica Urbano y apareciera en el listado de "los más bellos de la música" de la revista People en Español, ahora llegó a la portada de la revista Rolling Stone en Español donde lo mencionan como "una de las voces latinas más escuchadas en todo el mundo".

El cantante mexicano compartió la portada en sus historias de Instagram. "Nodal: amor, tatuajes y dos corazones rotos", es el el título de la revista.

El músico de 23 años, quien ha protagonizado varias polémicas como la "tiradera" con J Balvin por una broma sobre su cambio de look, ahonda en la entrevista sobre estos temas.

Nodal platicó en entrevista con la revista desde su infancia en Caborca, al norte de México, sus primeras canciones a los 10 años, hasta la vez que quiso tirarse de un segundo piso:

"No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: ´¡Christian! ¡Chamaco pendejo!´".

En cuanto a los géneros musicales, Nodal dejó en claro que, respeta todos los géneros, pero considera que hasta para decir "estupideces" hay que saber hacerlo, pues a su parecer, su generación escucha mucha música sin estereotipos, puede gustarle de todo y eso le ha permitido retomar la esencia de varios géneros como el regional de antes.

En la publicación, Nodal relató que le gustan los trajes de charro de la música regional, pero también otras cosas y no se deja guiar por el "qué dirán":

A muchas personas les molesta mi estética, pero al mismo tiempo ven que está haciendo lo que le hace feliz, o sea, él es él... es muy bello tomar riesgos, que no son riesgos al final, el que ama lo que hace, nunca pierde

Por ello, ahora busca visibilizar la música en español en todo el mundo, entrar en nuevos ritmos en su próximo álbum como la cumbia, la bachata, la salsa y los corridos tumbaos.

¿QUÉ ONDA CON BELINDA?

Respecto a su relación y rompimiento con Belinda comentó:

Hay tantas maneras de que te fallen, hay tantas maneras de fallar, hay tantas maneras de amar, hay tantas maneras de querer, que se pueden escribir millones y millones de canciones románticas y de desamor

Afirmó que no necesariamente requiere tener una pareja, pues el amor está en amistades o hasta en la calle o alguna película, asimismo, que es una persona "que nunca se muera el romanticismo" y a veces le gusta pensar más como mujer que como hombre, "o sé si decirlo de esa manera, pero me gusta pensar más a profundidad las cosas", dijo en entrevista con la revista.

Sin embargo, el cantautor se dijo "enamorado de la vida", de las acciones bonitas de las personas, "estoy dolido por las acciones feas también que existen, que han hecho o yo he hecho, lo que sea. Pero ahí está la inspiración para mí, y eso nunca se va a acabar. El amor es parte de nosotros, y aunque de pronto se nos olvida, ahí va a estar siempre".

Gracias a su aparición en la reconocida revista, su mamá no dudó en felicitarlo en su red social: "¡Que orgullo mi viejo! ¡Felicidades Kishan! Por ser el primer artista del regional mexicano en la portada de Rolling Stone", dijo.