Christian Nodal desmiente ruptura con Belinda por dinero

Al final lo único que nunca quise fue que alguien fuera el culpable. Yo quería dejar las cosas así, porque a veces la gente siempre trata de malinterpretar las cosas. A veces a la gente se le olvida que soy humano, a mí no se me olvida que tengo millones de seguidores. A la gente se le olvida que soy humano y que tengo 23 años y que estoy aprendiendo y la vida me está haciendo un buen maestro.