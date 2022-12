CHRISTIAN ESTRADA REAPARECE EN REDES SOCIALES LUEGO DE OBTENER SU LIBERTAD

Christian Estrada reaparece en redes sociales tras obtener su libertad, luego de ocho horas de audiencia, pues asegura que no encontraron pruebas suficientes para inculparlo de presunto robo de menores.

A través de su Instagram, Christian compartió el dictamen del juez que lo libera de las acusaciones que hizo su expareja, Ferka, luego de que le quitara a su hijo en una plaza comercial el fin de semana.

"Les digo, no se me involucró en ningún proceso ni se me atribuyó ningún daño a algún tercero, porque no lo hay, ni lo ha habido".

Y agregó que no guarda rencores, pues lo único que le importa es el bienestar de su pequeño Leonel.

"Mi único objetivo es y seguirá siendo la sana convivencia con mi menor hijo, basada en el respeto, el derecho y obligaciones de las partes, no guardo rencor, ni me reservo acciones fuera de la ley para nadie".

Aprovechó para pedir una disculpa a todas las mujeres que se pudieron haber sentido ofendidas, incluida Ferka, la madre de su hijo.

"Les ofrezco una disculpa a todas las mujeres que se pudieron haber sentido ofendidas incluyendo a la madre de mi hijo con este mal momento".

A su hijo le prometió que seguirá buscando una convivencia entre ellos, porque es su derecho.

"A ti Leonel te amo y seré paciente en seguir buscando lo mismo; una convivencia regulada entre nosotros es tu derecho hijo".

Finalmente, Estrada agradeció a Dios y a todos los medios.

"Gracias Dios por ayudarme siempre. Gracias a todos los medios de comunicación por su atención y seguimiento. #todos".

¿DE QUÉ ACUSARON A CHRISTIAN ESTRADA?

Christian Estrada fue acusado por los delitos de sustracción de menores, usurpación de funciones y violencia, luego de llevarse a su hijo sin el consentimiento de Ferka durante una visita familiar, motivo por el que fue llevado al Reclusorio Norte, en lo que se definía su situación.

A pesar de las acusaciones, el juez del caso determinó que no existían pruebas suficientes en contra de Estrada y lo dejaron en libertad la noche del 29 de noviembre. Ante la resolución del juez, Ferka declaró.

"No lo puedo creer que las autoridades no hayan hecho nada, muchas mujeres saben que pasan por esto, y sabemos que se llama violencia vicaria. Y sabemos que ningún padre tiene derecho de arrebatarle sin permiso el bebé a la madre. Estoy triste, enojada y sobre todo tengo pavor".

