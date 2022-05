Chicocurlyhead, la emergente sensación del trap, a la conquista de fans en México

Originario de Panamá, criado en Atlanta, Estados Unidos; Chicocurlyhead inició su carrera musical a los 18 años, con su álbum debut "El Saint", el cantante sueña con ser uno de los máximos exponentes de la música urbana.

En este 2022, Chicocurlyhead lanzó su nuevo EP "Diadreamer", en pocos días, ha tenido gran aceptación por parte del público.

En entrevista con YoSoiTú el cantante panameño Chicocurlyhead, habló sobre su experiencia al presentarse en el Festival Vaivén en Cuernavaca, Morelos, el pasado sábado.

Chicocurlyhead quedó maravillado con la respuesta del público, el cantante destacó que la gente de México es muy hermosa y que lo han tratado con mucho amor.

Al presentarse en el Festival Vaivén dijo que la energía fue algo mágico y que el concierto fue algo "chévere" y que por fin pudo conocer a sus fans de México.

Vaivén, eso fue uff, me fue bien chévere, excelente. La gente estuvo bien, la energía y la vibra estuvieron presentes, la pasamos chévere; la gente pudo verme en vivo.

Al preguntarle que opinaba acerca de que "Diadreamer" en pocas semanas se ha colocado en el gusto del público comentó que al ser un proyecto personal sintió que muchas personas se identificarían con el además, las canciones tienen nuevos beats combinadas con diversos géneros.

Un proyecto personal que yo sentía que mucha gente también se iba a relacionar con el proyecto, tiene diferentes beats combinado con trap y afro, a la gente le gusta

Chicocurlyhead explicó que el proceso creativo de su EP es complejo, pero esto le da oportunidad de descubrirse como artista.

El proceso cambia, porque a veces es bien rápido a veces anomalías. Pero el proceso es interesante porque así mismo puedo ver lo que me gusta y conocerme como artista.

El rapero es considerado uno de los cantantes más prometedores de la industria musical, no obstante, manifestó que no presta atención a ello ya que se encuentra concentrado en crear música.

Yo solo creo mi música, me divierto y pongo la música que me guste, ojalá que a la gente le guste mi música, solo hago lo que me gusta.

Al respecto de que este 3 y 4 de mayo se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional con Tiago PZK comentó que la propuesta surgió a partir de que el equipo le preguntó si conocía a Tiago y sí le gustaría cantar con él, a lo que no dudo en aceptar.

Me acuerdo de que el equipo me había preguntado si conocía a Tiago y si me gustaría cantar con él, a lo que uff claro que sí, me encanta la música que hace Tiago, así mismo aprovecho para conocer México.



Además, confesó que le gustaría hacer una colaboración con Yahritza y Su Esencia, el trío mexicano que está posicionándose como uno de los grupos más populares de habla hispana en Estados Unidos, también declaró que le gustaría trabajar al lado de Post Malone, Travis Scott, Eladio Carrión y Rels B.

El nuevo grupo de Yahritza y su esencia estaría muy cool que trabajáramos juntos, me gustan los corridos.

Finalmente, nos contó acerca de los planes que tiene a futuro, mencionando que le gustaría unir dos cultura, la cultura americana y la cultura latina para que la gente se sienta parte de una.

Yo diría que unir dos culturas, la americana y la latina; para que la gente se sienta parte de una. Claro la cultura americana es más complicada, la cultura latina es más "chévere", más abierta. Lo que yo quiero hacer es unir a ambas y tener un poquito de ellas en una misma.

¿Quién es Tiago PZK?

Tiago PZK es un freestyler y cantante argentino que se presentará este 3 y 4 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional a las 21 horas, su visita a México causo revuelo provocando que se agotaran todas las entradas de sus presentaciones.

Chicocurlyhead será su invitado especial durante las fechas que tiene previstas Tiago en la Ciudad de México, sin duda una gran experiencia para el cantante panameño que le ayudará a crecer profesionalmente.