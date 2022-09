Chayanne asegura que hace las cosas con amor, motivo por el cual se hizo acreedor al premio ícono por sus 44 años de carrera en los premios Billboard de la Música Latina 2022.

CHAYANNE: "HAGO LAS COSAS CON AMOR"; RECONOCEN SUS 44 AÑOS DE CARRERA

"Muchas gracias de todo corazón, gracias por sus aplausos, por este cariño tan bello que recibo y que he recibido en el paso de mi carrera. Uno hace las cosas con amor, uno no sabe qué es lo que va a pasar, dónde va a llegar. Uno entrega una canción y ya es de ustedes... Esa fuerza y ese amor tan grande es lo que te motiva, es el motor para hacer las cosas día a día y cada proyecto que hago lo hago como si fuera el primero", expresó Chayanne.

Y agregó que sigue vigente en la música gracias a sus fans que lo han apoyado desde que empezó en esta carrera, en la que ya lleva 44 años.

"Yo comencé en este negocio cuando era muy chiquito y gracias a mis fans, a sus hijos y hasta a sus nietos, aún sigo vigente. Todo esto me hace sentir muy agradecido. También me da placer ser testigo de la evolución que ha vivido la música latina, lo que más me emociona actualmente es el talento inmenso que tienen los jóvenes".

En la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina, el intérprete adelantó que ya viene su próximo álbum después de ocho años.

"Estamos casi listos, espero que el álbum salga en los primeros meses de 2023", comentó.

APOYARÁ A SU HIJA ISADORA EN SU CARRERA MUSICAL

Chayanne anunció que apoyará su hija Isadora, de 21 años, quien se gradúa este año como licenciada en Música de la Universidad de Miami.

"Estoy desesperado porque se gradúe para que trabajemos juntos. Me muero de las ganas de que saque la música que está haciendo. Mi hija compone, produce, arregla y canta. Y es la encargada de mis redes sociales, ella es la que pública mis cosas".

(Lérida Cabello)