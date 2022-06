Chayanne cumple hoy 28 de junio 54 años de edad y lo celebra con nuevo sencillo y TikTok, aunque reconoce que llegó un poco tarde a esta red social, ya cuenta con 2.4 millones de seguidores.

"Llegué tarde, pero llegué", expresó el intérprete de "Fiesta en América".

El pasado 24 de junio también presentó su sencillo "Te amo y punto", una balada romántica cuyo lanzamiento estuvo acompañado del video oficial en YouTube, el cual ya tiene más de 970 mil vistas y está entre las tendencias de la plataforma de videos.

"Esta canción fue el producto de la creación de un gran grupo de profesionales y basada en el sentimiento más noble que podemos sentir en la vida: el amor. Quiero siempre recordarle a la gente de que a pesar de la velocidad en que hoy se vive y que, por encima de cualquier prioridad, el amor es el mayor de los sentimientos y siempre nos va a llenar el alma", señaló Chayanne.

Y agregó que "Te amo y punto" se trata de la primera canción de su nuevo álbum, el cual espera que la gente la reciba con el mismo entusiasmo y respeto con que la grabó.

"Este tema es una muestra de un gran trabajo que iremos mostrando poco a poco".

CHAYANNE CELEBRA SU CUMPLEAÑOS 54

Desde muy joven debutó en el medio artístico al formar parte de la agrupación juvenil Los Chicos, que en 1978 intentaba competir con Menudo. Tras la separación del grupo el puertorriqueño se lanzó como solista, siendo su primer éxito "Chayanne es mi nombre" en 1984.

Tres años después, llegó "Fiesta en América", que se volvió muy popular. Para 1986 llegó un nuevo disco, del que se desprendieron éxitos como "Tu pirata soy yo" y "Este ritmo se baila así". En 1990 presentó "Tiempo de vals", canción que todas las quinceañeras soñaban con bailar en su fiesta, del que también se desprendió el sencillo "Completamente enamorados".

Dos años después Chayanne apareció con un look más maduro y fue entonces que comenzó a forjarse su imagen de "sex symbol" con el álbum "Provócame". En 1998 conquistó al público anglosajón de la mano de Vanessa Williams, con quien protagonizó la cinta "Dance with me". En 2005, lanzó la canción "Daría cualquier cosa", que, para muchos fans, es de sus mejores trabajos artísticos.

(Lérida Cabello)