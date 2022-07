"Chavo no, ruco sí, nunca chavo ruco"

A nuestros casi 60, contemporáneos, agradezco el afecto y la cordialidad que tiene a mi persona, pues analizando bien las cosas estaba junto a uno de los grandes monstruos de la música de este país: el señor Sabo Romo.

No sentamos por un rato en el pasillo de TV Azteca y antes de poder iniciar nuestra charla pasaron más de una decena de personas pidiéndole una foto y asegurándole que estarían presentes en la Arena Ciudad de México este 23 de julio en el Rock en tu Idioma Sinfónico, una experiencia que sin duda alguna todos debemos vivir.

Haciendo memoria, mientras seguía la fila de gente tomándose fotos con Sabo, venían a mi cabeza una larga listas de famosos que he tenido oportunidad de conocer y entrevistar: La Doña, Capulina, Resortes, Cantoral, Luis Miguel, Rosa Carmina, Ninón Sevilla, Marco Antonio Muñiz, Libertad La Marque y hasta el mismísimo Walter Mercado, por hablar de algunos, en ya 37 y cacho de años en mi carrera periodística.

Esta vez, tampoco era la excepción de estar con un grande. Verán, mientras en el México de los ochentas el fervor por las baladas y los baladistas de esa época estaba en su máximo apogeo, los conocí a todos, surge con gran fuerza un movimiento creado por una sello discográfico: Rock en tu Idioma.

De Argentina: Soda Stereo, Miguel Mateos, Enanitos Verdes, Charly García...

De España: Radio Futura, Miguel Ríos, Alaska y Dinarama, Hombres G, Los Toreros Muertos, Nacha Pop, Duncan Dhu...

De México: Caifanes, Alquimia, Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, Neón, Los Amantes de Lola, Bon y los Enemigos del Silencio, Fobia, Ritmo Peligroso, Rostros Ocultos, Kenny y los Eléctricos...

En la radio y en todas partes, se escuchaban temas como: "Mátenme por que me muero", "No dejes que", "Viento", "La Negra Tomasa", "Afuera"... y fueras o no rockero, te las sabías, las tarareabas y disfrutabas en el coche, en las fiestas, en los antros, en todas partes.

Son Caifanes, quienes sobresalen y triunfan por su gran estilo musical y por sus integrantes. El talento de Sabo Romo lo lleva a ser más que un bajista, pues en todos estos años también fue productor de Aleks Syntek, Benny Ibarra, Ely Guerra, Moenia y hasta Tania Libertad. Entre idas y venidas también realizó trabajos como solista y participó en giras con grupos como Soda Stereo, Charly García. Miguel Mateos.

Muchas experiencias forman parte de la vida de Sabo, un ataque al corazón hace 12 años, una cobarde golpiza que le propinaron en la calle por la que perdió el ojo izquierdo pero la más importante, sin menospreciar lo demás, es haber creado Rock en tu Idioma Sinfónico que ya va por la tercera edición...

-El 23 de julio Rock en tu Idioma Sinfónico está de regreso a la ciudad de México -dice orgulloso- con una parte de el volumen uno, una parte del volumen dos y artistas nuevos que se suman a este proyecto que nos ha resultado maravilloso: Amigos Invisibles, Richard Coleman, Jonás de Plastilina Mosh, Rubén Albarrán de Café Tacvba, Dr Shenka de Panteón Rococó y Chava Moreno de La Castañeda... ahí nada más, estamos muy contentos por esta posibilidad de tocar el 23 de julio en la ciudad de México nos llena de gusto...

LAS BANDAS DE ROCK SEGUIMOS VIGENTES

¿Pasó de moda el rock, se dejó de escuchar, lo sustituyeron los nuevos ritmos?

-Es un no definitivo, las agrupaciones y todos los que hacemos rock seguimos haciéndolo. No es tanto que el rock esté de moda o no, finalmente es una generación que arrancó en los cincuentas y no ha parado nunca. Afortunadamente sigue metiéndose un poco como la humedad se cuela. No lo puedes quitar, poner, enchufar, desenchufar no pierde su calidad de ser música única para divertirse.

Sabo asegura que el rock ha cambiado en la forma demostrarlo, de comercializarlo ya que ahora no se hacen álbumes completos, sacan una rola en plataformas...

-Yo por mi parte estoy en la labor de invitarlos a que oigan discos a escudriñar en el pasado de las bandas, a asistir a conciertos. Muchos de nosotros estamos vigentes no somos estrictamente ni la momisa, ni la nostalgia, porque se están haciendo muchas cosas nuevas hay una parte creativa. Yo deseo con todo mi corazón que no nos abandonen hay otros movimientos, pero también pienso que la naturaleza es muy sabia y en no mucho tiempo las aguas volverán a tener su cauce. Vamos a quedarnos los que estemos convencidos y pasionales con lo que hacemos..

¿SERÁ QUE YA NO TENEMOS EDAD PARA ESTO?

¿Qué opinas de los nuevos movimientos, de los nuevos géneros, será que ya no tenemos edad para esto?

-Es como si me dijeras que ya no tengo edad para esto -señala su forma de vestir- el tema de la edad está tan mal, es subjetivo. Al final creo que muchos de nosotros no encajamos en ese término de "Chavo Ruco", soy un Ruco divertido y se acabó ni soy chavo ni soy ruco. El día que alguien me ordene como me tengo que vestir, es que algo anda mal, es algo que seguramente en esta vida no va a pasar, si no ha pasado en 60 años menos ahora.

DEBEMOS TENER LAS OREJAS BUEN ABIERTAS PARA SER PERCEPTIVOS

-Volvemos a esta cosa de la percepción y qué tiene que ver como que el reggaeton, el regional mexicano, el rap... todos estos géneros que nos han invadido durísimo durante muchos años. Hay muchas cosas muy buenas, por supuesto que las hay. Pero yo pienso como está frase maravillosa "Para mí hay dos tipos de música la que me emociona y la que no" y dentro de la música que me gusta, tengo que decirlo hay artistas enormes que hacen Reggaeton, que hacen Urbano, Baladas, Power pop, K-pop todos esos géneros los hacen increíblemente bien; pero si tengo ganas de un remanso, acudo a mis clásicos escucho mis discos de los sesentas y de los setentas. Es mucho de la percepción, de qué tan abiertas puedas tener las orejas. Otro ejemplo clarísimo lo tenemos con Rock en tu Idioma Sinfónico que podría parecer que lo tomó la generación de los ochentas, pero nos ha generado una gran cantidad de fanáticos entre los 10 y 20 años, a los que no les tocó pero están muy interesados en lo que escuchaban sus papás...

ROCK EN TU IDIOMA SINFÓNICO, SIETE AÑOS CONQUISTANDO A LAS NUEVAS GENERACIONES

-Llevamos presentando a lo largo de siete años Rock en tu Idioma Sinfónico. Estamos a punto de grabar el lado A de la tercera entrega. Al final esto obedece a que mucha de esta gente ha conocido nuestra música, se ha enamorado de ella porque porque finalmente son muchas canciones que resisten y resistirán el paso del tiempo. Cuando estábamos generando este proyecto ninguno de nosotros imaginábamos que 40 años después íbamos a estar hablando de "Marielito", "Mátenme porque me muero", "Juegos de amor", de la que me digan. Son canciones recurrentes de fiestas en la casa, en el tocadiscos dominical, en el bautismo, en donde sea. Eso nos hace darnos cuenta desde luego de percibir, así muy de primera mano, que tenemos una carrera consistente y de alguna manera hemos hecho las cosas bien.

ROCKEROS= DESMADRE... DESESTRUCTURA...

¿En general la imagen del rockero es que es un desmadre, desestructurado...?

-Claro... y puedes seguir diciendo más de este tipo de adjetivos...

¿Pero ya tener 40 años en esto, habla de otra cosa no? Hasta de tener un manager desde hace ya 28 años...

-Cierto tengo 28 años con mi manager, Eliseo Reyna. Es una persona que aterriza muchas cosas, cuando a mi se me pierde la visión. Justo los adjetivos que comentabas, son ciertos, hay gente desamadrosa. Ello no implica que yo no lo haga, pero a lo largo de mis 40 años de carrera yo soy el primero en llegar y el último en irme. Estoy pendiente de todo y se delegar cuando mi intelecto no da. Hay muchos aciertos en mi carrera, hay algunos errores por su por supuesto. Pero me parece que entre el desmadre, la pasión por lo que hacemos, la estructura que hemos adquirido y el orden en el que hacemos las cosas logramos un balance que es muy interesante. En el caso de muchos de nosotros que tenemos un balance, que nos permite seguir echando desmadre a la altura de nuestras capacidades y nos permite seguir siendo bien articulados y bien ordenados para ciertas cosas.

Y por supuesto que es así pues Sabo Romo tiene varias decenas de discos producidos y grabados, además de otros 200 discos en los que ha participado...

-A la mejor no están enterados, pero échale un ojito a muchos discos y ahí estoy porque me gusta y me apasiona lo que hago y el complemento perfecto es que si alguien le gusta lo que yo hago y me quieren en el proyecto yo ahí estoy. Es importante como en todo encontrar ese balance entre el desmadre y el rock.

PERDÍ EL OJO IZQUIERDO PERO MI VIDA SIGUE ADELANTE

A pesar del incidente que vivió Sabo en las calles de la CDMX, al ser agredido por un individuo, el bajista sigue adelante...

-Mi agresor sigue en la cárcel y sigue el proceso. Después de dos años sin juzgados, se está retomando el asunto aunque hay un rezago, al igual que en muchos otros casos, todo ocasionado por la pandemia. Mi agresor sigue en prisión así se determinó que se llevaría si proceso. "Si corresponde que salga, saldrá, si no corresponde que salga, no saldrá. El caso se lo deja a las autoridades "retome mi vida, sí perdí la vista de mi ojo izquierdo, pero yo sigo adelante.