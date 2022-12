Charly López, ex pareja de Ingrid Coronado y padre de su hijo reveló lo que Fernando del Solar le contó sobre la conductora.

"En una historia de amigos, de parejas, de exparejas, de cualquier tipo de relación, siempre existen dos historias, dos partes; ella solo dice lo que le conviene y a su manera", expresó Charly a TV Notas.

CHARLY LÓPEZ HABLA SOBRE LA RELACIÓN DE INGRID CORONADO Y FERNANDO DEL SOLAR

Charly López decidió reunirse con Del Solar cuando comenzó el proceso de divorcio de Ingrid y Fernando para que le platicara lo que estaba viviendo con ella.

"En el programa -de Yordi- contó que fue a un evento de trabajo cuando Fer estaba mal, pero no le dijo a Yordi que Del Solar tenía una enfermera; dormía en otro cuarto porque mi ex no aguantaba los sonidos del oxígeno, y esa vez cuando ella se iba a su evento, le dijo a la enfermera: ´avíseme cuando el señor deje de respirar´", así me lo contó Fer.

El ex Garibaldi siempre había apoyado a Ingrid de los ataques y críticas que recibía, pero al saber la versión de Fernando le pidió disculpas.

"Le dije ´hermano, me metí en algo que no me corresponde, pero ella decía que tú no la defendiste cuando la atacaron", dijo Charly.

A lo que del Solar le respondió: "No lo hice porque todo lo que se dijo de ella tristemente era verdad. Cuando yo estuve mal, ella me corrió de la recámara, todo le molestaba, me insultaba, me trataba mal, por eso me fui de la casa, porque era hiriente. ¿Por qué la iba a defender si todo era cierto?".

Sobre el testamento de Fernando del Solar, López comentó que Fer sabrá por qué no le dejó nada a Ingrid Coronado.

"Yo sé que Fer dejó un testamento bien fundamentado, que ya fue leído; sí le dejó todo a Anna Ferro, y si a mi ex la sacó, Fer sabrá por qué, ya la conocía lo suficiente", finalizó.

(Lérida Cabello)