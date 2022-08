Charlie Watts, el mítico baterista de Los Rolling Stones cumplió un año de fallecido este miércoles 24 de agosto.

El exbeatle Paul McCartney siempre lo catalogó como "una roca" para los Stones y un baterista fantástico.

Fue considerado el miembro más reservado de los Rolling Stones, grupo con el que compartió más de medio siglo de carrera musical en la que llegó a ser reconocido como uno de los grandes baterías de la historia, con una técnica musical tan depurada como austera.

Relatos biográficos mencionan que tuvo una infancia y juventud sencillas, como miembro de una familia trabajadora que vivía en una casa prefabricada del barrio londinense de Wembley.

"La diferencia entre tocar jazz en clubes y tocar rock and roll con los Rolling Stones era el volumen", dijo en una entrevista con The New Yorker, y así de fácil unió su talento a Brian Jones, Ian Stewart, Mick Jagger y Keith Richards, la formación de entonces. En realidad, nunca abandonó su pasión por el primer género musical que practicó y a lo largo de su vida fueron varias las aventuras musicales que en esta línea organizó junto a otros músicos, como el grupo Rocket 88.

Como miembro de los Rolling Stones, no solo se ocupó de la percusión, sino que como diseñador gráfico se ocupó también de crear elementos relacionados con el grupo, como varias portadas (o la contraportada viñeteada de "Between the Buttons") e ideó los escenarios de muchas de sus giras.

EL MUNDO SE ENTERA DE LA MUERTE DEL SERENO BATERISTA

Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, murió el 24 de agosto de 2021 a los 80 años de edad en un hospital de Londres. La lamentable noticia se dio semanas después de que Watts se retirara de la gira "No Filter" de la banda.

El músico era miembro del mítico grupo de rock desde 1963.

Su publicista Bernard Doherty, dijo en un comunicado: "Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Ha fallecido en paz en un hospital de Londres hoy mismo rodeado de su familia. Watts era un amado marido, padre y abuelo y también, como miembro de The Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación. Pedimos que se respete la intimidad de su familia, de los miembros de la banda y de sus amigos más cercanos en este difícil momento".

La noticia impactó en la prensa inglesa e internacional. Los principales medios del Reino Unido reflejaron las palabras de Doherty e hicieron mención a la reciente renuncia del afamado baterista a la gira de la banda musical.

WATTS LLEGA TARDE A LA GIRA

Los médicos consideraron que no era apto para unirse a la gira reprogramada de 13 fechas de "No Filter", que comenzaba en septiembre de 2021, y le prescribieron semanas de "descanso y recuperación", según reveló el diario The Sun.

Watts bromeó entonces: "Por una vez, no he llegado a tiempo" y añadió: "Estoy trabajando duro para ponerme completamente en forma, pero hoy he aceptado, por consejo de los expertos, que esto llevará un tiempo".

AFAMADO EN EL BLUES Y EN EL DISEÑO GRÁFICO

A principios de los años sesenta, Watts ya era un músico conocido en el circuito de R&B de Londres. Tocaba en varias bandas, entre ellas la más importante era Blues Incorporated, que integraban varios músicos que luego harían una gran carrera: su líder Alexis Korner y Jack Bruce (Ginger Baker, también integrante de Cream como Baker, reemplazó a Watts tras su partida).

Al mismo tiempo se ganaba la vida como diseñador gráfico. Keith Richards y Mick Jagger lo querían en su banda: "Pensábamos que había sido tocado por la gracia de Dios", escribe Keith. Sabían que era el mejor baterista del ambiente. Cuando se acercaron a él, Watts les hizo una pregunta prosaica: "¿Vamos a ganar plata?" Porque yo necesito cobrar. Vivo de esto". Él necesitaba al menos que le aseguraran dos shows semanales. Pero cuando empezaron a tocar juntos hubo algo que al principio no funcionó del todo bien. Las partes no conseguían congeniar. Mick y Keith buscaban más energía, algo más musculoso. "Charlie tiene swing. Pero todavía no tiene el sonido correcto", anota Keith en su diario. Ellos creían que no sabía rockear. A las pocas semanas el tándem con Bill Wyman se había afianzado y los Rolling Stones descansaban en su baterista tranquilo.

ASÍ REACCIONARON HACE UN AÑO MICK JAGGER Y KEITH RICHARDS A LA MUERTE DE CHARLIE WATSS

Mick Jagger y Keith Richards, permanecieron en silencio por horas antes de reaccionar a la muerte de su amigo y compañero de banda.

Sin emitir mensaje alguno sobre la muerte de su viejo amigo y compañero de banda de tantos años, Mick Jagger se limitó a compartir una fotografía de Charlie Watts, el legendario baterista de los Rolling Stones, en su elemento, en lo que lo hacía brillar, en la imagen destacaba su sonrisa es enorme y honesta. Tal vez así lo quiere recordar, y así quiere que lo recuerde el mundo.

Minutos después, Keith Richards sumó su homenaje. El guitarrista también publicó solamente una foto, aunque en su caso de un set de batería con un cartel que reza "Closed", "cerrado" en inglés.