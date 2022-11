Francisco Céspedes regresó a los escenarios después de dos años de ausencia, el martes 14 de noviembre se presentó en el Lunario del Auditorio Nacional, donde revivió la nostalgia, recordó a sus grandes amigos y a sus amores que han inspirado muchas de sus canciones.

En el recorrido musical que duró más de dos horas interpretó temas de su discografía, de Armando Manzanero, de José Alfredo Jiménez, María Grever, Pablo Milanés y Consuelito Velázquez, solo y acompañado de artistas invitados.

FRANCISCO CÉSPEDES REVIVE LA NOSTALGIA EN UNA VELADA LLENA DE ROMANTICISMO

El cantautor apareció en punto de las 21:00 horas, diciendo. "¡Arriba México!" para dar paso a temas como "No pasa nada", "Luna", "¿Dónde está la vida?" y "Vuelve a estar conmigo" con ésta última recordó a Marjorie González, la madre de sus hijos, con quien lleva una buena relación, a pesar de que se divorciaron hace 20 años.

Para dar paso a cada uno de los temas, Céspedes compartía algunas de las anécdotas que lo llevaron a componerlas, y en su mayoría su inspiración han sido las mujeres que han formado parte de su vida.

"Esta canción se la hice a una amiga mía que, cuando éramos jóvenes, era peor que yo. Éramos amigos, en una noche, ambos con unas copas encima, recostados en la misma cama, nos miramos y le pregunté: ´¿somos o éramos amigos?´, pero no pasó nada".

Y agregó: "No sé si afortunada o desafortunadamente, pero para mí hay principios, la amistas es sagrada, pero el sexo ¿qué tiene que ver con eso? Si fuera como mis padres sería una persona honorablemente perfecta, pero soy disfuncional", expresó Céspedes para dar paso a "¿Qué hago contigo?", "A pesar de mí", "Tú, por qué", "Como si el destino" y "Esta tarde vi llover", un tema que le emociona mucho.

COMPARTIÓ EL ESCENARIO CON SUS AMIGOS

El compositor cubano compartió el escenario con varios amigos, el primero de ellos fue Eduardo García Márquez, quien interpretó "Dejé" y luego a dueto con Pancho "Jamás he sido infiel".

El segundo invitado fue Luis Carlos Monroy, que formaba parte del grupo Tres de Copas, quien con sus temas recordó éxitos de Alejandro Fernández y Víctor García "Qué voy hacer con mi amor" y "Ayer te pedí".

"Gracias Pancho por prestarme este público maravilloso. ¡Que Dios bendiga tu vida loca!", expresó Luis Carlos.

El tercer invitado de la noche fue Gabriel Salas, con quien cantó "Contigo aprendí", de Armando Manzanero y "Remolino". A este siguió Fabiola Jaramillo, con quien cantó "Imágenes" y "Amanecí entre tus brazos", de José Alfredo Jiménez.

Entre el público se encontraba Rosy Arango, a quien invitó a cantar, interpretando "Bésame mucho".

"En este escenario estuvimos una vez con Armando Manzanero, ¿te acuerdas, Pancho? Aquí tuvimos nuestra primera vez... de cantar. Hoy te voy a cantar. Quiero agradecerle al público y al gran Pancho Céspedes que abrió mi concierto en septiembre, esa es una gran expresión de humildad, de grandeza. Sabes cuánto te quiero Pancho", comentó Rosy.

Después siguió solo, interpretando éxitos como "Ya no es lo mismo" y "Parece que", así como los temas en inglés "You are so beautiful", "Fellings" y "I´m a fool to want you", en los que estuvo acompañado de un saxofonista.

RECORDÓ A LUIS MIGUEL Y PRESUNTOS IMPLICADOS

"¡Gracias México por todo lo que me has dado en 30 años y medio! Cuando llegué tuve la suerte que uno de los mejores cantantes de este país me grabara: Luis Miguel, a quien le escribí la canción ´Pensar en ti´, que le dedicó a su madre que nunca encontró".

También agradeció a Presuntos Implicados que le grabó "Nadie como tú", con ambos temas emocionó hizo cantar al público, que al final le brindó una fuerte ovación.

Después siguió su recorrido musical con "Señora", "Todavía" y aprovechó para mandarle un beso a todos lo que han muerto con esta pandemia, como su gran amigo Armando Manzanero.

Otro de los amigos que recordó fue a Pablo Milanés con "Para vivir", pues dijo que está muy enfermo.

Con "Vida loca" cerró su presentación a las 23:50, dejando a su público satisfecho de haber vivido una velada llena de nostalgia y romanticismo.

