La cantante canadiense Celine Dion anunció que pospondrá varias fechas de su gira por Europa después del reciente diagnóstico de un raro trastorno neurológico.

De acuerdo con la artista, el síndrome no le permite "cantar como estoy acostumbrada", anunció este jueves.

Celine informó que tiene el síndrome de la persona rígida (SPS, por sus siglas en inglés), que afecta a "algo así como a una entre un millón de personas", dijo Dion en un emotivo video compartido en sus redes sociales.

"Si bien todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo", dijo. "Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces causando dificultades cuando camino y no me permite usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en que estoy acostumbrada", comunicó.

¿Qué es el Síndrome de la Persona Rígida?

El SPR provoca que los músculos de quienes lo padecen se tensen de forma incontrolable e involuntaria.

Según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, es "un síndrome raro y progresivo que afecta el sistema nervioso, específicamente el cerebro y la médula espinal".

"Los espasmos pueden generar suficiente fuerza como para fracturar un hueso". Es así que los tratamientos específicos "mejorarán los síntomas del SPS, pero no curarán el trastorno", agrega el Instituto.

¿Qué será de Celine Dion?

Dion señaló que tiene un gran equipo de profesionales que la rodean e intentan que el avance de la enfermedad no sea tan rápido como podría ser, aunque su progresión es inevitable.

"Tengo un gran equipo de médicos trabajando a mi lado para ayudarme a mejorar y a mis preciosos hijos, que me apoyan y me ayudan", dijo la cantante.

"Estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad de actuar de nuevo, pero tengo que admitir que ha sido una lucha. Lo único que sé es que cantar es lo que he hecho toda mi vida y lo que más me gusta hacer. Los extraño mucho. Echo de menos veros a todos en el escenario actuando para vosotros", informó.

