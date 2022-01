Cecilia Galliano revela que le fue infiel a Mark Tacher; así reaccionó el actor

La actriz Cecilia Galliano y Mark Tacher hace unos años protagonizaron una de las relaciones más estables del espectáculo mexicano, sin embargo, de un momento a otro la pareja se separó, dando inicio a un sinfín de rumores, hasta ahora que la también conductora realizó una fuerte confesión.

Cecilia Galliano y Mark Tacher se reunieron para grabar un video que fue publicado en el canal de YouTube de la argentina. En dicho video ambos hablaron sobre todo lo relacionado con su romance, pero Cecilia admitió que le fue infiel a Mark cuando estaban juntos.

En la plática, Cecilia Galliano le preguntó a Mark Tacher si creía que ella le había sido infiel en el tiempo que estuvieron juntos, por lo que el actor tardó un poco en contestar e incluso pensó mucho en su respuesta.

Fue entonces que Mark Tacher respondió que no lo sabía y que no había una manera de saberlo, ya que la única que lo podría confirmar sería la conductora, pero Cecilia Galliano sorprendió con lo que dijo.

"Te voy a pedir que no hagas la misma pregunta de este lado, porque no te va a gustar". Ante la respuesta, Mark Tacher se quedó callado, al parecer estaba asimilando lo que había dicho su ex pareja.

"Momento incómodo", dijo Mark Tacher. Sin duda el comentario de Cecilia Galliano dio a entender que sí le había sido infiel al actor cuando ambos tenían una relación.

A pesar de esta revelación, Mark Tacher y Cecilia Galliano demostraron en el video que aún tiene una buena relación y la gran química que hay entre ellos e incluso dejaron ver la posibilidad que podrían retomar su romance. "¿Hay alguna parte de ti que quiera volver con la otra persona?", fue una de las preguntas que surgió. Ambos contestaron que estaban dispuestos a regresar, además que Cecilia Galliano aclaró que tanto ella como Mark están solteros y son más maduros que hace unos años.

