Christian Nodal dejó en el pasado a Belinda y se dio una nueva oportunidad con Cazzu. Sin embargo, en redes sociales circula un video en el que su novia aparece con otro hombre, lo que ha desatado rumores de una supuesta infidelidad.

¿CAZZU LE PUSO LOS CUERNOS A CHRISTIAN NODAL?

En el video se ve a Cazzu junto a un hombre del que se desconoce su identidad. En el clip se escucha a la rapera argentina decirle "te amo".

"Al parecer Cazzu anda en Miami con su nuevo vato, pero ¿qué pasó con Nodal y su embarazo? Cazzu dice. "Te amo, baby", se lee en el video.

Hasta el momento son especulaciones, pues ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Lo único cierto es que el noviazgo de Nodal y Cazzu ha estado rodeado de polémicas, pues, aunque han sido visto en público muy cariñosos, ninguno ha confirmado si tienen un romance.

Hace unas semanas, también surgieron los rumores sobre un posible embarazo de Cazzu, esto después de que la cantante apareciera en una premiación y en una de las fotos que le tomaron se acarició el vientre.

Mientras que Nodal compartió con sus seguidores hace unas semanas que poco a poco se ha ido sintiendo mucho mejor con él mismo, pues luego de terminar su relación con Belinda, comenzó a tomar terapia psicológica.

"No sé, supongo que la terapia y mi nuevo hogar me devolvieron el humor", escribió en su Twitter.





CAZZU ESTRENA LOOK PARA SU NUEVO SENCILLO

Una vez más, la cantante argentina probó un estilo atrevido en su cabello para su nuevo sencillo "De Pari" junto a Mora. En esta ocasión dejó atrás su look "gótico" y pasó de un tono negro a uno rosa, pero no sólo eso, también se rapó e hizo algunas figuras en su cabello. Esta no es la primera vez que Cazzu decide renovar su imagen, anteriormente ha traído el cabello rojo, morado, rubio, en dos tonos.

(Lérida Cabello)