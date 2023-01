El pasado 14 y 15 de enero se celebró el Festival Bum Bum en Córdoba, Argentina, al que asistieron artistas como Cristian Castro, Miranda, La Barra, Los Pericos y DJ Tao, y como headliner a Juan Carlos Jiménez Rufino, conocido como "La Mona Jiménez".

Momentos antes de que se presentará la cabeza del cartel, la cantante argentina Cazzu se presentó en el festival cuando estalló contra el público que entre abucheos y rechiflas le pedía que baja del escenario.

Así fue el incómodo momento

"Cuando hay mucha gente que no nos conoce, normalmente cuando una es chica y se sube al escenario, te insultan, te dicen andate. Soy una señora, me tenés que respetar", dijo la cantante.

Tras los comportamientos del público, todo indicaba que nadie quería a la trapera, pues todos esperaban que dejara de cantar y que le diera paso al artista.

La pareja de Nodal se mostró molesta por los abucheos del público que recibió durante su presentación, y que pese a sus múltiples intentos, no pudo terminar el repertorio que ya tenía planeado.

Fue entonces que Cazzu contestó y aseguró que dedicaba su presentación a todos los que le pedían que se bajara, y dijo que a ella le pagaban mucho dinero por cantar ahí y volvió a pedir que la respetaran.

"Hay que tener un montón de huevos para subirse a un escenario, hay muchos hay muchos chabones que no tienen los hue... Me paro orgullosa acá y al que no le guste ya fue. Se lo quiero dedicar a los chicos que me piden que me vaya. A mí me pagan un montón por estar acá, a ustedes no creo. Aguante, Córdoba".

