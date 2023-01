Lisa Marie Presley, única hija de Elvis Presley, murió el pasado el pasado jueves 12 de enero a los 54 años de edad.

Lisa Marie fue vista por última vez en público el martes 10 de enero en Beverly Hilton, donde acudió junto a su mamá, Priscila Presley para acompañar a Austin Butler, quien da vida a su padre en la película "Elvis".

"Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido. Pedimos privacidad mientras tratamos de lidiar con esta profunda pérdida. Gracias por el amor y las oraciones. En este momento no habrá más comentarios", así anunció Priscila, la muerte de su hija.

¿CUÁL FUE LA CAUSA DE MUERTE DE LISA MARIE, LA HIJA DE ELVIS PRESLEY?

Lisa Marie Presley, murió en el hospital a consecuencia de un paro cardiaco que derivó en muerte cerebral, aunque en un principio se dijo que murió en su vivienda de Los Ángeles por la afección en el corazón.

Según reportó el portal de noticias TMZ, el cuerpo de la intérprete fue hallado por una de sus empleadas en su casa, quien se encargó de avisar al servicio médico cuando estaba inconsciente. Riley Keough, quien fuera su representante señaló que Lisa Marie llegó con vida al hospital, donde sufrió otro infarto acompañado de una muerte cerebral de manera súbita.

La cantante y actriz nació el 1 de febrero de 1968 en Memphis, Tennessee, creció en la finca de su padre hasta los cuatro años, cuando sus papás, Elvis Presley y Priscila se separaron, por lo que tuvo que mudarse con su mamá a Los Ángeles, pero siguió en contacto con su famoso papá, hasta que este murió, a consecuencia de un paro cardiaco, cuando ella tenía 9 años.

Cuando Lisa estaba en la secundaria abusó de las drogas, siendo envida al centro de rehabilitación del Centro de Celebridades de Scientology. Más adelante, recurrió a la música donde encontró el refugio que necesitaba, lanzando su primer álbum "To Whom It May Concern" en 2023.

Se casó con Michael Jackson, Nicolas Cage, Michael Lockwood y Danny Keough. En una entrevista que dio para Oprah Winfrey reveló que con Michael Jackson vivió lo más alto y lo más bajo. Señaló que estaba muy enojada con él cuando su matrimonio se terminó, debido a que el cantante eligió "las drogas y los vampiros" por encima de ella.

Lisa Marie Presley fue enterrada en el jardín Meditation Garde, junto a su hijo Benjamin, quien se quitó la vida a los 27 años.

(Lérida Cabello)