Tras los fuertes rumores de que Zac Efron se había sometido a una cirugía plástica, el actor de 'High School Musical' reveló que se rompió la mandíbula en un accidente doméstico.

Al responder acerca de las especulaciones, Zac dio a conocer que casi perdió la vida al caer en su casa y romperse la mandíbula, luego de resbalar con sus calcetines cuando corría, se golpeó con el borde de una esquina de granito y cayó inconsciente al suelo.

En una entrevista con Men´s Health, el actor ha contado anteriormente que "el hueso de la barbilla le colgaba de la cara" tras el incidente, y que los músculos de la parte interior de la cara y la mandíbula tuvieron que compensar la lesión", lo que le dio un aspecto muy diferente.

"Fue divertido, pero fue una mierd*. Casi me muero, pero estoy bien. Mi madre me contó (los rumores). En realidad nunca leo Internet, así que no me importa".

¿Qué le pasó a su cara?

El estadounidense de 34 años tuvo una lesión que generó que sus músculos maseteros de la cara crecieran. "Simplemente crecieron. Se pusieron muy, muy grandes", dijo.

Zac ha tenido que tomar varias sesiones de fisioterapia. "Si valorara lo que otras personas piensan de mí en la medida en que pueden pensar que lo hago, definitivamente no sería capaz de hacer este trabajo", expresó.