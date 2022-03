Carmen Salinas tendrá su propio museo

Fue el que me dio la idea, Miguel Peregrina, que fue su bailarín, que vino a ver el vestuario que quiero yo obsequiar, porque ya ves que hay muchas personas que imitan a mi mamá, entonces dije, ´hay mucho vestuario muy bueno que se los quiero obsequiar´, pero me dice Miguel, ´¿sabes qué?, hay muchas cosas que es mejor dejar, no regales nada hasta que saquemos para hacerle a tu mamá un museo.