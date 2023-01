Carlos Villagrán se despedirá de "Kiko", su famoso personaje de "El Chavo del 8" que interpretó por más de 50 años, el cual le ha dejado muchas enseñanzas.

"Yo creo que me deja todo, va de la mano con Carlos Villagrán. Todos los adultos tenemos un niño adentro. El mío se llama Kiko".

En 2022, el actor de 78 años causó polémica por compartir un video en el que apareció bailando, haciendo viral en redes sociales, por lo que tuvo que tomar una decisión importante en su carrera.

¿POR QUÉ CARLOS VILLAGRÁN LE DIRÁ ADIÓS A "KIKO"?

Carlos Villagrán comenzó a imitar a "Kiko" a inicios de los años 70, por lo que luego de 50 años de interpretarlo llegó el momento de despedirlo como se merece, con una gira del adiós, que realizará con el circo Los Hermanos Caballero, y que comenzará en Phoenix, Arizona, para seguir en Los Ángeles y Las Vegas.

"Llegó el momento de decirle adiós a la gente, adiós a todo el mundo. Por mi edad, por respeto a mí, por respeto a la gente, por respeto a todo el mundo. Tengo la edad para retirarme".

Y agregó no es porque no lo pueda hacer, pero ya no es creíble que haga un niño a su edad.

"No es porque no lo pueda hacer, pero, como dice Juan Gabriel en una canción, ´Dios perdona, pero el tiempo no´, entonces, pues, mi peor enemigo es un niño que sale en la televisión, que soy yo mismo con 48 años menos".

Cuando Carlos Villagrán cuelgue el traje de "Kiko" cumplirá uno de sus sueños: recorrer Europa con su esposa.

"Tener la oportunidad también de poder valerme por mí mismo para ir a Europa, no la conozco y quisiera hacer un viajecito por allá con mi señora".

También preparará un libro sobre su vida en el que contará los aciertos y errores que cometió en si vida privada y profesional.

"Definitivamente, nadie somos perfectos. He fallado en muchas cosas, el hecho de tener tanto trabajo, yo he estado casado dos veces, tuve dos espesas. Empezar por Carlos Villagrán hasta llegar a ´Kiko´ porque es otro idioma el que habla Villagrán y Kiko".

¿CÓMO NACIÓ "KIKO"?

Fue en 1971 cuando empezaron las apariciones de Carlos Villagrán como "Kiko". El actor fue invitado a una fiesta de Roberto Gómez Bolaños y ahí se conocieron. Iba acompañado de su amigo, Rubén Aguirre "El Profesor Jirafales" cuando ambos improvisaron un sketch que terminó por conquistar al "Chespirito".

"Saqué mi propio pelo por el agujero de la gorrita y le hice como unos cuernitos. Me encontré a ´Chespirito´ y le dije: ¿Quieres que te hable, así como niño o que te hable así (con la voz característica de ´Kiko´)? Y me respondió: ´así, con los cachetes. Y de esta manera nació ´Kiko´", recordó Carlos Villagrán.

(Lérida Cabello)