¡Se le chispoteó! Carlos Villagrán rompe el silencio y da detalles del romance que tuvo con Florinda Meza, asegura que ella era la que lo buscaba con cualquier pretexto.

"No fue noviazgo, fue una cosa así que sucedió. La gente no lo acepta porque es difícil que lo crean, porque así fue, me decía: ´Fíjate que tengo el carro en el taller, ¿me llevas´, luego me invitaba a su casa y todo ese tipo de cosas", reveló Carlos.

Y agregó que fue un tiempo corto, y que Florinda también anduvo con Enrique Segoviano.

"Ella anduvo con Carlos Villagrán, yo anduve con ella. A lo mejor por eso es que ella no quiere hablar... Fue un corto tiempo. Anduvo también con Enrique Segoviano, el director del programa, y con Chespirito, fue su esposa y la respetamos como tal", dijo Villagrán.

Carlos Villagrán comentó que no sabe por qué Florinda Meza se enojó con él, y hasta evita mencionar su nombre.

"No quiere hablar de mí, no sé por qué, hasta la señora se enojó. La gente puede decir lo que quiera, está en uno cómo tomarlo. Yo soy feliz, yo no puedo controlar lo que digan otras personas, pero eso me daña, porque es mentira".

Para rematar con el polémico tema entre Carlos Villagrán y Florinda Meza, el actor apuntó que Roberto Gómez Bolaños siempre supo lo que estaba ocurriendo entre ellos.

"Le pedí ayuda a Chespirito porque yo con esa relación ya no podía, no debería decirlo por caballero, pero pasó así. Termino con ella y hace un escándalo tremendo. Se lo conté a él y me dice: ´mira, ahorita vamos a grabar, mantén tu posición´, y cuando me dijo eso Roberto, sentí que el aire era más puro".

FLORINDA MEZA, ¿ME IMAGINAS A MÍ CON UN P3ND3JO?

Florinda Meza siempre ha evitado hablar sobre el romance que tuvo con Carlos Villagrán, pero en una entrevista con Adela Micha, en enero de este año, la actriz fue tajante.

"De ese no voy a hablar... ¿tú conociste a Roberto? Un hombre muy inteligente. ¿Me imaginas a mí con un p3nd3jo?", al referirse al actor.

Y agregó que prefiere no tocar esos temas, porque hay personas que solo buscan publicidad.

"Nada más necesitan publicidad y empiezan a hablar mal de mí".

