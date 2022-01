Carlos Trejo y Salinas Pliego dan su peculiar opinión sobre la pelea de Adame

Esta tarde el actor Alfredo Adame se volvió tendencia en redes sociales gracias a un video donde aparece peleando con una mujer en plena vía pública, el material se hizo viral y como era de esperarse los comentarios empezaron a llover, entre ellos destacaron dos, el de su eterno rival, el "cazafantasmas" Carlos Trejo y el del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien siempre está muy atento de lo que sucede en Twitter, por algo es su red social favorita.

LA RIVALIDAD ENTRE CARLOS TREJO Y ALFREDO ADAME

Recordemos que la rivalidad entre Trejo y Adame tiene poco más de 15 años, todo empezó cuando el "cazafantasmas" fue invitado a una mesa de discusión sobre eventos paranormales a un programa en el que participaba Alfredo, tiempo después, Carlos visitó una televisora de la competencia y eso provocó la ira del conductor quien lo tacho de "traidor".

Tras el incidente, Carlos Trejo declaró que Alfredo Adame lo había mandado a matar y que él se había salvado por poco. También estuvo el famoso episodio de la pelea pactada en la que se enfrentarían cara a cara y que al final nunca se llevó acabo. Ahora el "cazafantasmas" aprovechó la reciente polémica del actor para burlarse y tacharlo de "cobarde".

Bravo cobarde de porquería jajajajaja te dejaron como una rata jajajaj tirado en la calle jajajaja, fue el mensaje que compartió Carlos Trejo en Twitter junto al polémico video.

Pero no paro ahí, el "cazafantasmas" compartió un segundo clip en el que se puede ver un poco el inicio de la pelea, y cómo la mujer golpea a Alfredo Adame y luego aparece un hombre que también se le va a los golpes al conductor. No conforme, Trejo pidió a los usuarios y medios, que si alguien sabía quién era la mujer del video se lo hicieran saber.

Y hay más jajajaj si saben quién es la chica o el chavo avísenme"

USUARIA DE TWITTER ASEGURA SER LA MUJER QUE FUE AGREDIDA POR ALFREDO ADAME

Para sorpresa de muchos, la usuaria de nombre Maythe Flores Olaya (@MaytheOlaya) respondió a la petición de Trejo, señalando que ella era la mujer que aparecía en el video y que tenía grabaciones donde se veía que el actor la golpeaba.

Hola yo soy la chica y tengo videos donde el viejo me pega, escribió la usuaria.

Los usuarios reaccionaron al comentario de la mujer cuestionándole lo ocurrido a lo que ella respondió: "El señor se bajó muy picudo... solo porque mi esposo no le dio el paso y le empezó a pegar al carro... A mí es a la que me pega y por eso yo le empiezo a pegar... mi esposo al ver que el señor me estaba pegando...", señaló la usuaria que supuestamente aparece en el video.

Según la usuaria @MaytheOlaya, sí fue golpeada por Alfredo Adame y por eso su esposo se enojó y arremetió contra el actor: "Por eso mi esposo le pega... y el señor no sabe pelear solo sabe mentar madres y claro yo tengo videos...".

También destacó que en los videos que ella tiene se puede ver cómo Adame los amena con una pistola.

"Y el señor nos amenazó con una pistola que traía en su carro... se metió al carro y adentro de el nos amenazó... todo lo tengo en video", destacó.

La mujer señaló que pronto compartirá los videos; sin embargo, hasta el momento se desconoce si @MaytheOlaya es quien aparece en el video de la pelea con Alfredo Adame, aunque ella asegura que sí.

EL COMENTARIO DE RICARDO SALINAS PLIEGO

El empresario asiduo a Twitter, Ricardo Salinas Pliego, no se mantuvo ajeno a la polémica de Alfredo Adame y tuiteo: "Bueno... pues, por hoy vamos a dejar Twitter un rato porque Alfredo Adame que va a ser tendencia por las siguientes horas, yo me pongo a atender juntas y pendientes, nos vemos más tarde."

Tras el comentario de Salinas Pliego, un usuario tuvo la ocurrencia de pedirle que organizara la pelea Alfredo Adame VS Carlos Trejo en horario estelar y que seguro todo México la vería acompañada de una carnita asada.

"Arme la pelea Adame vs Trejo y que sea en horario estelar. Se arman las carnes asadas en México para ver eso", comentó el usuario @SoyNadieBuscando, a lo que el empresario solo respondió con un emoji de que lo estaba pensando.

Abajo aparecen otros comentarios en donde los usuarios comenzaron a debatir sobre la pelea de Alfredo Adame, quién había empezado, por qué no había hecho uso de su conocimiento en artes marciales, como tanto lo predica y no falto el audaz que retomó la publicación de Ricardo Salinas Pliego para cuestionarle si por pendientes se refería a ir a pagar impuestos a lo que el empresario respondió con un tajante no.

Cabe mencionar que hasta el momento Alfredo Adame no se ha pronunciado sobre los videos, pero se espera lo haga pronto.